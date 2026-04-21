[인사] 문화체육관광부

인사입력 :2026/04/21 09:27

김한준 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

<과장급>

▲문화미디어산업실 문화산업정책관 문화인공지능정책과장 고영진 ▲기획조정실 정책기획관 문화전략담당관 김지은

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김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
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