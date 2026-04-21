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[인사] 문화체육관광부
인사
입력 :2026/04/21 09:27
김한준 기자
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<과장급>
▲문화미디어산업실 문화산업정책관 문화인공지능정책과장 고영진 ▲기획조정실 정책기획관 문화전략담당관 김지은
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