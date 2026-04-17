[인사] 과학기술정보통신부

인사입력 :2026/04/17 15:32

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇과장급 전보

▲ 규제개혁법무담당관 윤희봉 

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
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