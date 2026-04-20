[인사] 개인정보보호위원회

인사입력 :2026/04/20 10:59

방은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◆국장급 전보

▲개인정보정책국장 이상민

방은주 기자ejbang@zdnet.co.kr
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