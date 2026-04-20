스마일게이트, 신규 게임 IP '오르페우스' 공개…금강선 디렉터 총괄 맡아

스마일게이트는 금강선 디렉터가 맡은 신규 프로젝트 '오르페우스(가칭)'를 공개하고 핵심 개발 인력 확보에 나섰다.

20일 업계에 따르면 스마일게이트는 '프로젝트 오르페우스'의 기획, 개발, 그래픽, 사운드 등 4개 주요 분야에서 채용을 시작했다. 이번 신작은 PC와 콘솔 플랫폼을 겨냥한 차세대 판타지 오픈월드 RPG로 개발된다.

금강선 디렉터는 채용 개시와 함께 공개한 편지를 통해 신작의 방향성을 제시했다. 그는 "매력적인 캐릭터와 울림이 있는 서사시를 만들어 보고 싶다"며 "아름다운 공간에서 새로운 모험에 도전하고자 한다"고 밝혔다. 특히 게임 개발이 숙제가 되어버린 현실 속에서 순수한 재미를 추구하는 팀의 열정을 강조했다.

스마일게이트는 20일 신규 프로젝트 '오르페우스(가칭)' 개발 소식과, 대규모 채용 계획을 밝혔다. 사진=스마일게이트 채용 사이트

이번 채용에서 스마일게이트는 직군별로 명확한 철학을 가진 인재를 찾는다. 구체적으로 4개 직군에 21개 직무를 채용할 계획이다.

전투 기획 분야에서는 보스 움직임에 세계관을 녹여내고 액션 디테일을 집요하게 추구하며, 장르 발전을 고민하는 기획자를 선발한다.

개발(프로그래머)는 이용자의 돌발 행동에도 무너지지 않는 견고한 월드를 구축하고, 시스템 본질을 설계할 수 있는 역량이 요구된다.

테크니컬 아티스트(TA)는 기술과 예술의 가교 역할로서 성능이라는 제약 속 최고의 비주얼을 만드는 방법을 집요하게 찾는 능력을 중시한다.

신규 프로젝트 '오르페우스(가칭)' 채용 직무 소개. 사진=스마일게이트 채용 사이트

효과음 분야에서는 개인의 스타일보다 하나의 세계와 정체성을 구축하고, 정답이 정해져 있지 않은 문제 앞에서 스스로 기준을 만들고 끝까지 파고드는 과정을 즐기는 인재를 찾고 있다.

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금강선 디렉터는 "누군가에게 인생 게임이 될 수 있고, 업계에 조그마한 의미를 남길 수 있는 프로젝트를 지향한다"며 개발자들의 지원을 독려했다.

스마일게이트 관계자는 "오르페우스는 금강선 디렉터가 참여하는 차기작이 맞다"고 밝혔다.