슈퍼센트, 상반기 대규모 채용 실시…AI 활용 인적 투자 확대

슈퍼센트(대표 공준식)는 신규 인력 확보를 위해 2026년 상반기 대규모 채용을 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 모집은 오는 26일까지 공식 채용 홈페이지를 통해 진행되며, 선발 직군은 게임 개발, 게임 아트, 게임 기획, AI 등 4개 부문이다.

회사는 지원 후 24시간 이내에 서류 결과를 안내하는 '패스트 프로세스'와 저녁 7시 이후 인터뷰 시스템을 도입해 지원자 편의성을 높였다. 입사 합격자에게는 경력에 따라 최대 500만원의 축하금을 지급하며, 동반 지원 후 1차 인터뷰에 참여할 시 합격 여부와 무관하게 양측에 각각 100만 원을 지급하는 제도를 운영한다.

슈퍼센트, 상반기 대규모 채용 실시.

이러한 대규모 영입의 배경에는 인공지능(AI) 기술 고도화 속에서도 핵심은 사람의 의사결정이라는 사측의 경영 철학이 반영됐다. 슈퍼센트는 향후 500명의 인재가 4500개의 AI 에이전트와 협업하는 조직을 구성해 콘텐츠 테크 기업으로 도약한다는 방침이다.

관련기사

새롭게 합류할 인력은 RPG, 미드코어, 하이브리드 캐주얼, 퍼즐 등 본격적인 글로벌 라인업의 스케일업을 담당하게 된다. 실제로 슈퍼센트가 최근 선보인 하이브리드 캐주얼 신작 'XP 히어로'는 인앱 결제 매출 비중을 50% 이상으로 끌어올렸으며, 현재 동급 수준의 다수 신작이 2026년 내 출시를 목표로 개발 중이다.

공준식 슈퍼센트 대표는 “많은 기업이 AI로 효율을 높이며 사람에 대한 투자를 줄이고 있지만, 슈퍼센트는 기술이 고도화될수록 게임의 깊이를 완성하는 핵심은 결국 사람이라고 믿는다”며, “이미 하이브리드와 미드코어 장르에서 글로벌 성공 가능성을 증명하고 있는 슈퍼센트의 시스템 위에서 함께 시장의 판도를 바꿀 인재들의 지원을 기다린다”고 밝혔다.