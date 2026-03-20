글로벌 모바일 게임 퍼블리셔 슈퍼센트(대표 공준식)는 영국의 글로벌 게임 개발사 수모 디지털과 차세대 모바일 게임 공동 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 단순 공동 제작을 넘어, 양사 핵심 역량을 결합해 '신속한 개발과 정교한 퍼블리싱' 체계를 구축하는 것을 목표로 한다.

슈퍼센트의 데이터 기반 퍼블리싱 시스템에, 수모 디지털의 콘솔·PC·모바일을 아우르는 크로스 플랫폼 개발 전문성을 더해 글로벌 시장을 겨냥한 신작을 공동 개발할 계획이다.

슈퍼센트, 영국 게임 개발사 '수모 디지털'과 MOU 체결

최근 게임 업계는 ▲이용자확보(UA) 비용의 급격한 상승 ▲플랫폼 정책 강화에 따른 마케팅 제약 ▲콘텐츠 포화 상태로 인한 경쟁 심화 등 시장 압박에 직면해 있다. 이러한 시장 환경을 돌파하기 위해 양사는 효율적이면서도 완성도 높은 공동 개발 모델을 도입해 새로운 게임 아이디어를 빠르게 테스트하고 정교화해 나갈 방침이다.

슈퍼센트에게 있어 이번 협업은 전략적인 체질 개선의 밑거름이 될 전망이다. 기존 모바일 퍼블리싱 중심에서 탈피해, 모바일 외 다양한 플랫폼 타이틀로 라인업을 확대할 수 있기 때문이다.

양사는 올해 상반기부터 차세대 모바일 시장에 맞는 다양한 게임 개발에 착수할 계획이다. 이후 성과에 따라 풀스케일 제작이나 퍼블리싱 계약으로 범위를 확대하고, 모바일과 콘솔 이용자를 모두 아우르는 크로스 플랫폼 출시도 적극 검토한다는 입장이다.

공준식 슈퍼센트 대표는 "모바일 시장은 이제 속도만으로는 충분하지 않은 단계에 진입했다"며 "완성도와 깊이가 속도만큼 중요한 시점"이라고 전했다.

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이어 "이번 협력을 통해 다양한 플랫폼에서 검증된 개발 파트너와 함께 새로운 게임 콘셉트를 실험하고, 슈퍼센트의 시장 검증, 글로벌 확장, 운영 역량을 결합해 차세대 모바일 및 크로스플랫폼 게임을 선보일 것"이라고 덧붙였다.

팀 윌슨 수모 디지털 UK 부사장은 "수모 디지털의 강점인 수준 높은 모바일 게임 경험을 함께 만들어 나갈 것"이라며 "세계적인 수준의 개발력과 창의성을 바탕으로 슈퍼센트가 지향하는 게임의 깊이와 확장성을 실현하겠다"고 밝혔다.