데브시스터즈, '쿠키런: 오븐스매시' 글로벌 사전등록 300만 달성

쿠키런 시리즈 최초 기록…사전등록 전원에 '무지개 크레딧' 총 3000개 지급

게임입력 :2026/03/19 17:10

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

데브시스터즈(대표 조길현)는 신작 '쿠키런: 오븐스매시' 출시를 앞두고 사전등록자 수 300만명을 달성했다고 19일 밝혔다.

쿠키런: 오븐스매시는 쿠키런 시리즈 중 글로벌 사전 등록자 수 300만명을 넘긴 최초의 타이틀이 됐다. 데브시스터즈는 이를 기념해 정식 출시 이후 사전 등록자 전원에게 인게임 재화 '무지개 크레딧'을 총 3000개 지급할 예정이다.

쿠키런: 오븐스매시 출시에 대한 글로벌 이용자 관심도는 공식 사회관계망서비스 구독자 수에서도 확인할 수 있다. 현재 국영문 공식 유튜브 채널은 사전 등록을 시작하며 설정했던 구독자 수 달성 보상 목표치인 10만명을 훌쩍 넘긴 15만명에 달한다. 이에 따라 이용자들은 출시 후 최대 4만원 상당의 재화를 받게 된다.

데브시스터즈, '쿠키런: 오븐스매시' 글로벌 사전등록 300만 달성

이달 26일 정식 출시되는 쿠키런: 오븐스매시는 쿠키런 특유의 캐주얼하고 직관적인 액션에 시리즈 최초로 실시간 PvP 대전의 재미를 더한 배틀 액션 게임이다. 다양한 모드에서 개성 넘치는 쿠키들을 활용해 전략적인 전투를 펼칠 수 있는 것이 특징이다.

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진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
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