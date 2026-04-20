롯데백화점, 잠실서 ‘키즈 아트 스테이션’ 첫선

롯데백화점이 잠실 롯데타운에서 어린이 축제 ‘키즈 아트 스테이션(Kids Art Station, KiAS)’을 선보인다고 20일 밝혔다.

‘키즈 아트 스테이션’은 지난 40여 년간 이어온 ‘롯데백화점 어린이 미술대회’를 전면 재단장한 행사다. 아이들에게 ‘실력 경쟁’보다는 ‘창작의 즐거운 경험’을 선사하는데 주안점을 뒀다.

행사는 잠실 롯데타운 월드파크 광장에서 다음 달 1일부터 17일까지 17일 동안 열린다. 약 800평 규모의 공간 아래 부모와 아이들이 함께 가정의 달을 맞아 즐길 수 있는 체험형 ‘키즈 아트 콘텐츠’들을 선보인다.

롯데 키즈 아트 스테이션 2026 공식 포스터. (제공=롯데백화점)

롯데백화점은 디즈니와 협업해 5월에 개봉하는 ‘스타워즈(Star Wars)’ 신작인 ‘만달로리안과 그로구’ 테마를 활용한 몰입형 콘텐츠를 운영한다. 밀레니엄 팔콘 미로 모형안에서 그림 그리기, 그로구 탐험복 꾸미기 등 총 3단계 창작 미션을 진행한다. 최종 미션 완수 시에는 ‘스타워즈 키캡 키링’ 등 스타워즈 데이 기념 굿즈도 선물로 증정한다.

미국의 디저트 맛집으로 유명한 ‘치즈케이크팩토리’와 협업해 케이크 아트 존을 조성한다. 치즈케이크팩토리에서 만든 케이크 위에 초콜릿, 캔디, 크림 등으로 자유롭게 꾸며 나만의 창의적인 케이크를 완성할 수 있는 ‘갤럭시 베이킹’ 프로그램을 진행한다.

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사전 예약은 20일 오전 10시부터 시작된다. 사전 예약 고객에게는 모든 체험형 콘텐츠를 무료로 경험할 수 있는 특전과 함께 대기 없이 입장 가능한 패스트 패스 혜택이 제공된다.

김준세 롯데백화점 브랜딩 부문장은 “기존 경쟁을 중심으로 한 미술대회에서 탈피해 창작의 경험이 곧 IP의 원천이라는 방향 아래 선보이는 아이들을 위한 새로운 형태의 아트 플랫폼”라며 “아트와 IP, 축제가 결합한 키즈 아트 스테이션을 통해, 미래 세대를 위한 새로운 아트 헤리티지를 만들어 갈 것”이라고 말했다.