반다이남코, 신작 '드래곤볼 제노버스3' 전격 발표…10년 만의 후속작

반다이남코가 신작 '드래곤볼 제노버스3'를 출시한다고 IGN이 20일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 이번 신작은 미국 로스앤젤레스에서 열린 '드래곤볼 게임즈 배틀 아워 2026' 행사에서 첫 공식 트레일러와 함께 공개됐다. 이는 지난 2016년 '드래곤볼 제노버스 2' 출시 이후 약 10년 만에 나오는 시리즈 후속작이다.

특히 이번 타이틀은 올해 초 '에이지 1000'이라는 가제로 먼저 발표된 바 있다. 해당 명칭은 제노버스 3의 배경이 되는 새로운 세계의 이름으로 최종 확정됐다고 매체는 설명했다.

관련기사

반다이남코가 드래곤볼 제노버스3를 발표했다.(사진=공식 유튜브)

공식 설명에 따르면 이용자는 '에이지 1000'을 배경으로 하는 웨스트 시티에서 새로운 스토리를 탐험하게 된다. 또한 '그레이트 사이어인' 분대에 합류해 동료들과 함께 전투를 벌이는 액션 RPG 경험을 제공할 예정이다.

반다이남코 측은 드래곤볼 제노버스 3에 대한 더 자세한 정보를 향후 몇 달 안에 추가로 공개할 예정이다. 게임은 PC, 플레이스테이션5, 엑스박스 시리즈 X·S 플랫폼을 통해 출시된다.