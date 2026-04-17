사이게임즈(대표 와타나베 코이치)는 신작 액션 RPG ‘그랑블루 판타지 리링크 – 엔드리스 라그나로크’의 오픈 베타 테스트를 실시한다고 17일 밝혔다.

오는 24일부터 27일까지 이번 테스트는 닌텐도 스위치 2와 플레이스테이션 5·4, 스팀 등 다양한 플랫폼 간의 크로스 플레이 환경을 점검하기 위해 마련됐다.

이용자들은 이번 테스트를 통해 신규 전투 시스템인 ‘소환’과 플레이어블 캐릭터 ‘베아트릭스’를 포함한 총 12종의 캐릭터를 직접 체험해 볼 수 있다.

사이게임즈 '그랑블루 판타지 리링크 - 엔드리스 라그나로크', 24일 오픈 베타 실시.

총 3개의 퀘스트를 완료하면 고난도 미션인 ‘화염 같은 세피라의 반짝임’이 개방되며, 해당 퀘스트에서는 소환석을 활용한 전투와 파티 전원의 오의 연계인 ‘어센드 체인’ 시전이 가능하다.

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사이게임즈는 공식 유튜브 채널을 통해 원작의 이야기를 소개하는 인트로덕션 무비를 공개하고 오는 7월 31일까지 애니메이션 1~7화를 무료로 감상할 수 있는 혜택을 제공한다.

한편 공식 온라인 판매 사이트 ‘사이스토어’에서는 게임 소프트웨어 일반판을 비롯해 오리지널 굿즈가 포함된 특장판 및 한정 특전 등의 상세 정보를 확인할 수 있다.