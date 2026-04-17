넥써쓰-밸로프 '카오스W', 사전등록 47만 돌파.

넥써쓰(대표 장현국)와 밸로프(대표 신재명)는 공동 퍼블리싱하는 모바일 MMORPG ‘카오스W’의 사전등록자 수가 47만 명을 돌파했다고 17일 밝혔다. '카오스W'는 2분기 중 출시된다.

이번 성과는 ‘카오스’ IP의 인지도와 게임 온보딩부터 마케팅, 보상까지 아우르는 크로쓰 플랫폼의 ‘풀스택 생태계’가 유기적으로 맞물린 결과다.

사전등록 흥행의 핵심인 텔레그램 기반 미니앱 ‘크로쓰 플레이’는 메신저 환경의 높은 접근성을 통해 글로벌 이용자의 참여를 주도했다. 이용자들은 미니앱 내 미션을 수행하고 기축 토큰인 '크로쓰'를 보상으로 즉시 획득하는 직관적인 체계에 높은 호응을 보였다.

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원작 RTS ‘카오스 온라인’의 전략성과 RPG의 성장 재미를 결합한 ‘카오스W’는 웹2와 웹3 이용자를 모두 포괄하는 하이브리드 토크노믹스를 채택했다. 경제 생태계는 총 공급량을 10억 개로 고정한 핵심 재화 ‘레드 다이아몬드’를 중심으로 운영되어 자산 가치의 안정성을 도모한다.

일반 이용자 또한 별도의 지갑 연결 없이 게임 내 거래소를 통해 자유로운 경제 활동을 누릴 수 있도록 설계됐다. 사측은 이번 성과를 바탕으로 블록체인 기술과 정통 게임성이 결합된 글로벌 시장 공략에 더욱 속도를 낼 방침이다.