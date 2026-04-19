좋은 소식 있다더니 또 막힌 호르무즈…미·이란 긴장 재고조

미국과 이란 간 협상 기대가 이어지는 가운데 이란이 호르무즈 해협 통제를 다시 강화하면서 중동 정세가 다시 흔들리고 있다.

18일(현지시간) 로이터통신에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 성명을 내고 호르무즈 해협이 18일 저녁부터 다시 폐쇄됐다고 밝혔다. 미국의 대이란 해상 봉쇄가 해제되기 전까지는 해협을 정상 개방하지 않겠다는 입장도 내놨다.

IRGC는 미국이 지난 8일부터 하기로 한 2주간의 휴전을 위반한 데 따라 이같이 조치한 것이라고 주장했다. IRGC는 해협 접근 시도를 적에 대한 협력으로 간주해 해당 선박을 공격 대상이 될 수 있다고 경고했다.

호르무즈해협에 떠 있는 유조선 (사진=로이터/뉴스1)

앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 상선의 항해를 전면 허용하겠다고 밝혔지만, 하루 만에 이란 군부가 다시 통항 통제 방침을 내놓으면서 혼선이 빚어졌다. 실제 해협이 일시적으로 열렸을 때 유조선 10여척이 통과한 것으로 알려졌으나, 재봉쇄 발표 이후 유조선과 컨테이너선 등의 피격 보고도 이어졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날까지만 해도 이란과의 합의가 하루 이틀 내 이뤄질 수 있다며 낙관론을 폈고, 이란과의 협상과 관련해 “꽤 좋은 소식이 있다"며 진전 가능성을 내비쳤다. 다만 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

하지만 이란의 재봉쇄 움직임과 일부 선박 공격이 이어지자 트럼프 대통령은 백악관 상황실 회의를 소집한 것으로 전해졌다. 회의에는 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 스콧 베선트 재무장관, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장 등이 참석한 것으로 알려졌다.

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트럼프 대통령은 이란의 해협 봉쇄 조치 재개에 대해 "교묘한 수를 썼다"며 "협상이 순조롭게 진행되고 있다"고 강조했다.

앞서 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 국영 TV와의 인터뷰에서 "일부 사안에 대해서는 협상이 타결됐지만, 다른 사안에 대해서는 그렇지 못했다"며 "최종 합의까지는 아직 멀었다"고 언급하는 등 양 측의 입장 차가 이어지고 있다.