KT알파쇼핑, 어린이날 ‘티니핑 키즈웨어 특집전’ 진행

KT알파 쇼핑(대표 박정민)이 다가오는 5월 어린이날을 위해 인기 캐릭터 키즈웨어 특집방송 및 모바일 기획전을 준비했다고 18일 밝혔다.

오는 24일 오후 2시대에는 ‘프린세스 캐치! 티니핑(이하 ‘티니핑’)’과, 남자 어린이들이 좋아하는 변신로봇 캐릭터인 ‘헬로카봇’ 유아동의류를 TV홈쇼핑 중 단독으로 선보일 예정이다.

이 날 방송에서는 2026년 S/S시즌 아동복 멀티웨어 세트를 만나볼 수 있다. 공식 라이선스 제품인 ▲‘티니핑 5종(하츄핑 원피스, 다이아나핑 티셔츠 및 반바지, 아름핑 티셔츠 및 스커트)’과, ▲‘헬로카봇 6종(그레이/네이비/블루 티셔츠 및 반바지)’으로 각각 구성돼 다양하게 활용할 수 있는 멀티 스타일링이 가능하다.

KT알파 쇼핑 키즈웨어 특집방송

또한 전 구성 무형광 소재로 제작해 피부가 예민한 아이들도 안심하고 사용할 수 있으며, 일부 흡한 기능성을 겸비해 한여름까지도 쾌적하게 입을 수 있다. 두 제품 모두 110호(4세), 120호(5~6세), 130호(7~8세) 사이즈를 만나볼 수 있다.

특히 ‘티니핑 5종’ 2600세트, ‘헬로카봇 6종’ 1000세트 한정 수량으로 운영되며, 준비된 물량 소진 시 방송이 종료될 예정이다. 모바일앱에서 구매할 경우 10% 즉시할인 및 5% 청구할인, 10% 적립금 혜택을 제공하며, 오직 방송에서만 총 220명의 구매고객을 추첨해 구매 상품에 따라 ‘티니핑 프린세스 서프라이즈 키링 랜덤박스’ 혹은 ‘헬로카봇 펜타스톰X 피규어’를 발송해준다.

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이와 함께 KT알파 쇼핑 자사몰(온라인/모바일)에서는 ‘유아동의류 특가전’을 4월 19일까지 진행한다. 인기 캐릭터가 그려진 상하복, 원피스, 실내복, 파자마 등 유아동의류 190여개를 만나볼 수 있으며, 모바일앱을 통해 구매 시 15% 할인쿠폰을 적용해 최대 2만원 할인 혜택도 누릴 수 있다.

주요 캐릭터 상품으로는 ▲디즈니, ▲산리오(마이멜로디/시나모롤/포차코/폼폼푸린/쿠로미), ▲스파이더맨, ▲시크릿쥬쥬, ▲위시캣, ▲티니핑, ▲포켓몬스터, ▲헬로카봇 등이 있다.