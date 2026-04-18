中 휴머노이드 로봇, 태블릿 만든다…"시간당 310개 처리"

중국 로봇 기업 애지봇이 롱치어 테크놀로지 태블릿 생산 라인에 휴머노이드 로봇을 투입하며 산업 현장 적용을 본격화했다.

이번 도입은 롱치어 테크놀로지의 태블릿 생산 시설에서 이뤄졌으며, 로봇은 기존 생산 워크플로에 통합 운영되고 있다. 회사 측은 인공지능(AI) 시스템이 소비자 가전 핵심 제조 공정에 대규모로 적용된 것은 이번이 처음이라고 설명했다.

애지봇 G2 로봇이 이제 롱치어 테크놀로지의 태블릿 생산 라인에서 가동된다. (사진=애지봇)

G2 로봇은 멀티미디어 통합 테스트(MMIT) 공정을 포함한 조립 라인에서 주로 활용된다. 로봇은 제품을 집어 테스트 장치에 배치하고, 완성품과 불량품을 분류하는 등 정밀 작업을 수행한다.

애지봇에 따르면 해당 로봇은 작업자와 협업이 가능하며, 별도 맞춤형 설비나 대규모 라인 재설계 없이 다양한 모델 생산에 유연하게 대응할 수 있다.

회사 측은 G2 로봇이 시간당 최대 310개 제품을 처리하고, 작업 주기는 약 19~20초 수준이며, 99.9% 이상의 성공률을 기록하고 있다고 밝혔다. 아울러 생산 라인 통합은 약 36시간 만에 완료됐고, 로봇은 24시간 가동 체계에서도 안정적인 생산성을 유지하고 있다고 설명했다.

애지봇과 롱치어 측은 이번 사례를 전자제품 제조 분야에서 확장 가능한 산업용 AI 시스템 구축의 중요한 전환점으로 평가했다. 특히 기존의 경직된 자동화 시스템 의존도를 낮추고, 짧은 제품 주기와 다양한 모델 대응 능력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다고 밝혔다.

관련기사

롱치어 테크놀로지 로봇 사업부의 리 롱 총괄 매니저는 “이번 배치는 단순한 기술적 성과를 넘어, 소비자 가전 정밀 제조 분야에서 AI의 실제 적용을 입증한 사례”라며 “애지봇과 협력을 통해 혁신에서 생산으로의 전환을 가속화했고, 단 4개월 만에 양산 라인에 성공적으로 통합했다”고 말했다.

한편 롱치어는 오는 3분기까지 로봇 배치를 100대로 확대하고, 자동차•반도체•에너지 등 다양한 산업 분야로 적용 범위를 넓혀 산업 전반에 인공지능 도입을 가속화할 계획이다.