풀무원푸드머스, 퓨전 핫도그 ‘오픈도그’ 출시

뉴욕·한국 스타일 결합…간편식 시장 겨냥 2종 선보여

유통입력 :2026/04/17 11:17

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

풀무원푸드머스가 간편식 수요를 겨냥한 핫도그 신제품을 출시했다.

회사는 뉴욕식과 한국식 스타일을 결합한 ‘풀스쿡 오픈도그’ 2종(콘마요, 칠리)을 선보였다고 17일 밝혔다.

신제품은 한국식 핫도그 형태에 토핑을 더한 것이 특징이다. 반으로 가른 빵 사이에 소시지와 치즈, 소스를 넣어 간편하게 먹을 수 있도록 구성됐다. 제품은 달고 짠 맛과 매콤한 맛 유행을 반영해 2가지 종류로 출시됐다.

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(사진=풀무원푸드머스)

조리 과정은 전자레인지를 활용한 간편 조리가 가능하도록 설계됐다. 별도 해동 없이 일정 시간 가열하면 섭취할 수 있다. 제품은 온라인 쇼핑 플랫폼 ‘#풀무원’에서 판매되며, 1팩 10개입으로 구성됐다.

풀무원푸드머스 관계자는 “간편성과 차별화된 메뉴 구성을 동시에 고려한 제품”이라고 밝혔다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
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