풀무원 "AX 혁신·신사업으로 성장"

풀무원이 AX(AI 전환) 혁신과 신성장 사업 확대를 통해 글로벌 지속가능식생활 기업으로 도약하겠다는 계획을 밝혔다.

풀무원은 31일 서울 강남구 과학기술컨벤션센터에서 ‘2026 열린 주주총회’를 개최했다. 이날 주총에서는 재무제표 승인, 정관 변경, 이사 선임 등 6개 안건이 원안대로 의결됐다.

이날 주총은 현장과 온라인 생중계를 병행해 진행됐다. 주주들은 사전 전자투표를 통해 의결권을 행사했다.

이효율 이사회 의장(가운데)과 이우봉 총괄CEO(오른쪽)가 주주들의 질문에 답변하고 있다. (사진=풀무원)

이우봉 총괄CEO는 “지난해 풀무원은 2기 전문경영인 체제의 첫해를 맞아 글로벌 경기 침체와 불확실성 속에서도 전사 매출 3조 3802억원, 영업이익 932억 원이라는 의미 있는 성과를 달성하며 굳건한 사업 경쟁력을 다시 한번 확인했다”고 말했다.

이어 “앞으로도 AX 혁신과 창업가 행동양식에 기반한 조직 문화를 통해 새로운 미래를 향한 지속가능한 성장 모멘텀을 창출함으로써 K-푸드 산업을 선도하는 글로벌 NO.1 지속가능식생활 기업으로 한 단계 더 도약하겠다”고 밝혔다.

회사는 이날 정관 변경을 통해 사외이사 명칭을 ‘독립이사’로 변경하고, 선임 비율도 기존 4분의 1에서 3분의 1로 확대했다. 이사 선임 안건에서는 천영훈 풀무원식품 대표가 사내이사로 선임됐고, 류강석·김소정 사외이사가 신규 선임됐다.

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주총 이후 열린 토론회에서는 경영진이 사업 성과와 전략을 설명하고 주주 질의에 답변했다. 회사는 AX 혁신과 함께 리빙케어, 반려동물, 푸드테크 등 신사업 확대를 추진할 계획이라고 밝혔다.

이효율 이사회 의장은 “풀무원은 회사의 성장과 주주가치 제고를 위해 이사회의 책임 있는 감독과 투명한 의사결정을 지속해 왔다”며 “앞으로도 주주친화 정책을 한층 강화하고 지속가능한 기업가치를 창출함으로써 주주 여러분의 기대와 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.