신세계라이브쇼핑, 골프화 판매 확대

신세계라이브쇼핑이 러닝화와 파크골프화에 이어 골프화까지 판매하며 스포츠 슈즈 라인업을 확대한다.

신세계라이브쇼핑은 오는 19일 저녁 ‘스케쳐스(SKECHERS)’ 골프화 판매를 시작으로 골프 아이템 공략에 본격적으로 나선다고 17일 밝혔다.

골프 특성상 장시간 운동이 필수적인데 편안함과 함께 퍼포먼스까지 원하는 소비자들의 기대치가 점점 높아져, 골프화는 골프 시장 내 핵심 아이템 중 하나로 떠오르고 있다.

스케쳐스방송화면

이번에 선보이는 골프화는 글로벌 브랜드 스케쳐스의 '퓨어 슬립인스(Hands Free Slip-ins®)'다. 스케쳐스는 러닝화와 워킹화 등에서 축적한 쿠션 기술력과 소비자 신뢰를 바탕으로 골프화 분야에서도 인지도를 넓혀가고 있다.

이 제품은 슬립인스 기술을 적용해 손을 대지 않고 쉽게 신고 벗을 수 있으며, 고탄력 미드솔을 적용해 가벼우면서도 높은 반발력을 가졌다. 특히 편안함을 필수적으로 챙기는 중장년층 홈쇼핑 고객에게 최적화한 상품이다.

신세계라이브쇼핑은 이러한 브랜드 경쟁력을 홈쇼핑의 방송 콘텐츠와 결합해, 골프 고객층에게 차별화된 선택지를 제안할 계획이다.

신세계라이브쇼핑에서 지난달 선보인 파크골프화는 론칭 첫 방송에 목표를 80% 초과 달성했으며, 이후에도 꾸준히 인기를 얻고 있다. 파크골프 인구 증가로 전문 장비에 대한 수요가 높아진 가운데, 중장년층 고객의 니즈를 겨냥한 전용 슈즈를 홈쇼핑 채널에 선제적으로 선보이며 60대 이상 고객들의 좋은 반응을 이끌어냈다.

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러닝화 역시 안정적인 성장세를 보이고 있다. 따뜻해진 날씨와 함께 러닝과 워킹 등 일상 속 운동 수요가 확대되면서 신세계라이브쇼핑의 이번 달 러닝화 카테고리 매출은 전년 대비 약 40% 증가한 것으로 나타났다. 기능성뿐 아니라 착용감과 디자인을 동시에 고려하는 소비 트렌드에 힘입어, 러닝화가 지속 판매되는 핵심 카테고리로 자리 잡고 있다.

신세계라이브쇼핑 관계자는 “골프는 세대와 성별을 넘나드는 대표적인 라이프스타일 스포츠로 자리 잡았고, 이에 따라 골프화에 대한 관심도 크게 높아지고 있다”며 “앞으로도 일상 스포츠로 자리잡은 종목들의 특성과 고객 라이프스타일을 반영한 큐레이션 아이템들을 지속 확대할 것”이라고 밝혔다.