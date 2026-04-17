퀸잇, 일본 슈에이샤 패션 브랜드 입점...해외 라인업 확대

라포랩스(대표 최희민·홍주영)가 운영하는 라이프스타일 플랫폼 '퀸잇'이 일본 패션 브랜드를 공식 입점시키며 해외 브랜드 큐레이션 서비스 경쟁력을 강화한다고 17일 밝혔다.

이번에 새롭게 입점하는 일본 패션 브랜드는 일본 대표 출판사 슈에이샤가 전개하는 패션 브랜드 '수아데오(suadeo)'와 '엠세븐데이즈(M7days)’로, 퀸잇의 해외 브랜드 큐레이션 서비스 셀렉트잇을 통해 국내에 처음 선보이게 된다. 지난해 런칭한 셀렉트잇은 4050 고객의 다양한 취향을 기반으로 해외 브랜드를 큐레이션 해 제안하는 편집샵형 서비스다.

슈에이샤는 '원피스','귀멸의 칼날' 등 글로벌 인기 만화 IP를 보유하고 있는 일본 출판사로, 여성 패션지 '논노(non-no)', '에클라(éclat)' 등 패션 매거진을 통해 일본 패션 시장에 큰 영향력을 미치고 있다. 수십 년간 축적된 콘텐츠와 네트워크를 기반으로 패션 비즈니스로도 영역을 확장하고 있다.

퀸잇

수아데오는 일본 패션 에디터와 매거진이 전개하는 캐주얼 브랜드로, 일상에서 활용도 높은 아이템을 중심으로 스타일을 제안한다. 실제 착용 상황을 고려한 디자인과 코디 부담을 줄인 세트 구성이 특징이다. 이번 SS 시즌에는 실용성을 앞세운 트렌치코트 세트와 스커트, 일본 유명 스타일리스트와 협업한 자켓 등을 주요 상품으로 선보인다.

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엠세븐데이즈는 패션 매거진 마리솔(Marisol)의 에디터와 스타일리스트가 여성 직장인의 니즈를 반영해 상황과 트렌드에 맞는 오피스룩을 제안하는 브랜드다. 블라우스, 가디건, 셋업 등 오피스룩을 중심으로 체형 보완과 관리 편의성을 고려한 실용적인 스타일을 선보인다.

퀸잇 관계자는 “슈에이샤가 전개하는 패션 브랜드는 매거진을 통해 축적된 독자 인사이트를 바탕으로 상품을 기획한다는 점에서 기존 패션 브랜드와 차별화된다”라며 “이번 입점과 함께 슈에이샤 패션 매거진의 노하우를 반영한 큐레이션 콘텐츠도 함께 선보일 예정이며, 고객의 취향을 확장할 수 있는 다양한 해외 브랜드를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다”라고 밝혔다.