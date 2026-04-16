NS홈쇼핑,중장년 고객 맞춤 금융 생활 세미나 강연 진행

NS홈쇼핑이 하나은행, 하나손해보험과 함께 진행한 ‘고객 금융 생활 세미나’ (2026 하나더넥스트 페스타)를 성황리에 마무리했다고 16일 밝혔다.

지난 14일 서울 중구 하나은행 을지로 본점 6층 대강당에서 열린 이번 행사에는 NS홈쇼핑 멤버십 고객 등 총 150명이 참석했으며, 동반 1인을 포함한 참가자들이 함께해 높은 관심 속에 진행됐다.

행사에서는 노후 자산관리, 세무, 스마트폰 활용 등 중장년 및 시니어 세대의 관심이 높은 주제를 중심으로 실생활에 도움이 되는 강연이 진행됐다. 강사진으로는 행복 100세 자산관리 연구회 대표 강창희, 하나은행 김수정 세무사, 김성주 포토그래퍼, 하나은행 윤경숙 하나더넥스트 컨설턴트가 참여했다. 이들은 각각 노후 자산관리, 절세 전략, 모바일 활용법 등 실용적인 정보를 전달해 참석자들의 호응을 얻었다.

NS홈쇼핑 중장년 금융 서비스 프로그램 강연

현장에서는 어려운 금융 지식을 쉽게 접할 수 있는 기회와 다양한 기념품과 경품이 제공됐다.

이번 행사는 NS홈쇼핑이 지난해 하나은행 시니어 특화 브랜드 ‘하나더넥스트’와 체결한 중장년 맞춤 금융·라이프서비스 확대 업무협약의 연장선에서 마련된 후속 프로그램이다.

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앞서 NS홈쇼핑은 VIP 고객 대상 행사 ‘여왕의 교실’에서 하나더넥스트 고객 초청 프로모션을 진행하며 협력 기반을 마련했으며, 이번 행사를 통해 양사 간 협업을 본격화했다. 양사는 협약을 통해 재테크, 연금, 상속 등 중장년 세대의 관심이 높은 금융 콘텐츠와 세미나를 공동 기획·운영하며, 실질적인 은퇴 설계 정보를 제공하는 데 협력하고 있다.

NS홈쇼핑 마케팅본부 김형준 이사는 “이번 행사는 금융·라이프 콘텐츠를 고객이 현장에서 직접 경험할 수 있도록 마련한 자리”라며 “앞으로도 NS홈쇼핑은 쇼핑을 넘어 자산관리, 건강, 여가까지 아우르는 토탈 라이프 플랫폼으로서 중장년 고객의 삶 전반에 실질적인 가치를 제공해 나가겠다”고 말했다.