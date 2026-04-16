파리바게뜨 "하루만 네이버페이 50% 할인...최대 1만원"

파리바게뜨가 오는 17일 하루 동안 매장에서 네이버페이(Npay) 결제 시 50% 할인을 제공하는 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.
행사 당일 파리바게뜨 매장에서 Npay(머니·포인트·카드) QR결제로 단독 결제하면 구매 금액 제한 없이 최대 1만원까지 50% 할인을 받을 수 있다. 해당 혜택은 1인 1회 제공되며, 통신사 혜택·모바일상품권·기타 할인 행사와는 중복 적용되지 않는다.
이번 프로모션은 식사 후 디저트 루틴을 제안하는 브랜드 캠페인 ‘밥 먹고 파바 고?’의 일환으로 마련됐다. 파리바게뜨는 식사 이후 자연스럽게 커피와 디저트를 떠올리는 소비자들이 일상 속에서 파리바게뜨를 찾을 수 있도록 다양한 고객 혜택을 이어가고 있다.
파리바게뜨는 Npay와 제휴해 오프라인 통합 단말기 ‘Npay 커넥트’를 전국 3400여개 파리바게뜨 매장에 도입할 계획이다.
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‘Npay 커넥트’는 현금·카드·간편결제·NFC와 Npay의 안면인식결제 ‘페이스사인’까지 다양한 결제 수단을 지원하는 통합 단말기로, 영수증 없이도 결제 직후 단말기 상에서 ‘네이버 리뷰’를 간편하게 남기고 포인트를 받을 수 있는 등 매장 방문객에게 다양한 편의기능을 제공한다.
파리바게뜨 관계자는 “17일 단 하루 제공되는 이번 혜택을 통해 많은 고객들이 부담 없이 ‘밥 먹고 파바 고’ 경험을 즐기길 바란다”고 말했다.