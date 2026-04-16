고광헌 방미심위 위원장 "무너진 신뢰, 조직 쇄신·공정 심의로 바로 세우겠다"

고광헌 초대 방송미디어통신심의위원회 위원장이 취임사에서 조직 혁신과 공정한 심의로 무너진 신뢰를 회복하겠다는 의지를 강조했다.

고 위원장은 16일 서울 목동 방송회관에서 열린 취임식에서 "오랜 기간 심의가 멈추고 심의의 공정성과 독립성에 대한 사회적 신뢰도 크게 추락했다"며 "방미심위는 정치적 권력이나 시장의 압력으로부터도 자유로운 독립 기구로써 오직 법률과 규범, 그리고 국민에 대한 책임에 기초해 판단하는 기관으로 바로 서야한다"고 밝혔다.

16일 서울 목동 방송회관에서 열린 취임식에서 취임사하는 고광헌 초대 방송미디어통신심의위원회 위원장 (사진=방송미디어통신심의위원회)

고 위원장은 전임 체제에서 불거진 논란을 면밀히 살펴 제도 개선과 조직 개편에 박차를 가할 계획이다.

고 위원장은 "정상화는 잘못된 과거에 대한 깊은 성찰과 반성에서 시작돼야 한다"며 "내부 운영 전반을 다시 살피고, 왜곡된 제도와 절차를 바로잡겠다"고 말했다.

그러면서 "부당한 인사 관행을 신속하게 바로 잡고, 공정하고 투명한 기준에 따른 인사체계를 확립하겠다"고 선언했다.

심의의 공정성과 독립성도 강조했다.

고 위원장은 "심의는 정치적 입장이 아니라 법과 규정에 따라 이루어져야한다"며 "심의에 어떠한 외압이나 간섭도 용납하지 않겠다"고 말했다.

낡은 심의 방식의 전면적 개편도 거론했다.

고 위원장은 "디지털 플랫폼과 인공지능 기술의 확산으로 미디어 환경은 빠르게 재편되고 있다"며 "불법 정보를 지금보다 더욱 신속하게 식별하고 차단할 수 있는 대응 체계도 마련해야 한다"고 진단했다.

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구체적으로 "전자심의를 확대하여 전면 도입하고, 나아가 불법정보 탐지부터 분석, 차단까지의 전 과정에 AI 기술을 적극 활용하여 효율성을 높여야한다"고 설명했다.

이날 김우석 상임위원 호선 절차에 반기를 들며 사퇴했던 최선영, 조승호 위원도 입장문을 통해 "오는 20일 전체회의에서 관련 논의를 하기로 했다. (고광헌) 위원장의 정상화 의지를 확인했기에 사퇴 의사를 철회한다"고 밝혔다. 이로써 위원회는 9인 체제를 정상화했다.