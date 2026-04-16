중동전쟁 여파...ICT 공급망 상황실 운영

과학기술정보통신부는 중동전쟁에 따른 ICT 산업 영향과 대응 방안을 논의하기 위해 16일 ICT 유관기관, 주요 협단체와 긴급 간담회를 열었다.

간담회는 중동전쟁으로 호르무즈 해협 통항 제한과 해상 물류 차질이 지속되고, 국제 유가 급등과 원유와 나프타 수급 불안이 심화되면서 ICT 산업 전반의 공급망 리스크로 확산됨에 따라 ICT 산업 현장의 애로사항을 점검하고 대응 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 회의에는 과기정통부 정보통신정책실장을 비롯해 정보통신산업진흥원(NIPA), 정보통신기획평가원(IITP) 등 유관기관과 한국정보통신진흥협회, 한국인공지능·소프트웨어산업협회, 한국네트워크산업협회, 한국AI사물인터넷협회 등 주요 ICT 협단체 관계자 약 15명이 참석했다.

사진_클립아트코리아

참석자들은 중동전쟁의 영향이 단순한 물류 지연을 넘어 제조 공정 전반에 구조적 부담으로 작용하고 있다는 데 공감하며, ICT 분야별 애로사항과 대응 현황을 공유했다.

특히 나프타 기반 소재와 핵심 부품의 수급 차질이 심화되면서 IoT 등 제조업 분야에서 생산 지연과 공정 불안정에 따른 수율 저하가 발생하고 있으며, 원자재 가격과 운임, 환율 상승이 맞물리면서 기업의 비용 부담과 수익성 악화가 가중되고 있다는 점이 주요 애로로 제기됐다.

또 고금리 등 금융 여건 악화와 수주 불확실성 확대가 이어지면서 중소기업을 중심으로 경영 부담이 심화되고 신용 리스크가 확대될 수 있다는 우려도 함께 논의됐다.

이에 과기정통부는 ICT 산업의 공급망 리스크에 보다 체계적으로 대응하기 위해 ‘ICT 공급망 점검 버추얼 상황실’을 운영해 기업 상황을 상시 모니터링하고 개별 기업 대상 애로사항 조사를 확대해 현장 기반의 정밀한 지원 체계를 마련할 계획이다.

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아울러 글로벌 ICT 포털을 통한 비대면 수출 상담 서비스를 강화하는 등 기업 지원 수단을 다각화하여 위기 상황 속에서도 수출 활동이 차질 없이 이어질 수 있도록 적극 지원해 나갈 방침이다.

이도규 과기정통부 정보통신정책실장은 “이번 간담회는 중동전쟁에 따른 ICT 산업 영향을 현장에서 직접 점검하고 대응 방향을 모색하는 자리였다”며 “과기정통부는 관계부처 및 유관기관과 긴밀히 협력하여 기업들이 체감할 수 있는 실질적인 지원 방안을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 밝혔다.