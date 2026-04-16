"만지면 행운이 와요"…롯데면세점, 서울시 ‘해치’와 협업

롯데면세점은 서울시를 상징하는 캐릭터인 ‘해치’와 손잡고 외국인 관광객 유치를 위한 K컬처 마케팅을 강화한다고 16일 밝혔다.

롯데면세점은 지난 15일 명동본점의 한류 복합 문화 공간 ‘스타에비뉴’에서 서울시의 마스코트 해치와 협업 콘텐츠 오픈 행사를 진행했다.

이번 협업의 핵심은 스타에비뉴 입구 ‘스타 하이파이브’ 존에 설치된 해치 핸드프린팅이다. 기존 K팝 스타들 옆에 나란히 자리 잡은 해치 핸드프린팅은 행운을 상징하는 의미를 담아 양각 형태로 제작됐다.

서울시 중구에 위치한 롯데면세점 명동본점 ‘스타에비뉴’에서 외국인 관광객이 해치와 사진촬영을 하고 있는 모습. (제공=롯데면세점)

정의를 수호하고 액운을 막아주는 영물인 해치의 손을 방문객이 직접 만지며 긍정적인 에너지를 체감할 수 있도록 설계됐다. 이는 글로벌 관광객들에게 친숙한 ‘행운의 동상’ 문화를 접목한 것이다.

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롯데면세점은 향후 스타에비뉴 체험존 내 키오스크 게임 경품으로 해치 관련 굿즈를 활용해 방문객들에게 기념품을 제공할 예정이다.

남궁표 롯데면세점 마케팅부문장은 “롯데면세점을 찾는 외국인 관광객들이 한국 고유의 문화를 자연스럽게 경험할 수 있도록 서울시의 마스코트 해치와 협업에 나섰다”며 “앞으로도 스타에비뉴를 K콘텐츠 경험의 거점으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.