앤트로픽, 클로드 코드 UI 전면 재설계…오프라인에서도 자동화 실행

이번 업데이트는 앤트로픽이 AI 코딩 에이전트 시장에서의 차별화를 강화하려는 전략의 일환으로 풀이된다. 클로드 코드는 오픈AI의 코덱스(Codex), 깃허브 코파일럿(GitHub Copilot) 등 경쟁 제품과의 경쟁에서 오프라인 자동화와 멀티 세션 병렬 실행이라는 실무 지향적 기능으로 개발자 저변을 넓히고 있다. 앤트로픽의 연간 반복 매출(ARR)이 300억 달러를 돌파한 가운데, 클로드 코드가 성장 동력으로서의 역할을 더욱 확고히 하고 있다는 평가가 나온다.

자세한 내용은 나인투파이브맥(9to5Mac)에서 확인할 수 있다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)