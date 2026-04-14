AI 시대, 어떤 직업이 가장 위험한가…"사무직 절반 사라질 것" 경고 현실로

인공지능 기술의 급속한 발전으로 수많은 직업이 자동화 위협에 노출된 가운데, AI 시대에 가장 위험한 직업군이 무엇인지에 대한 연구와 분석이 쏟아지고 있다.

인사이드 하이어 에드(Inside Higher Ed)에 따르면, AI 기술이 사무직(white-collar) 업무 전반에 파고들면서 법률 보조원, 회계사, 데이터 입력 직종, 콘텐츠 작성자 등 반복적이거나 언어 처리 중심 업무를 담당하는 직종들이 특히 높은 대체 위험에 처해 있다. 마이크로소프트(Microsoft)의 AI 최고경영자인 무스타파 술레이만(Mustafa Suleyman)은 앞서 사무직 작업의 대부분이 18개월 내에 AI에 의해 자동화될 것이라고 공언한 바 있다.

앤트로픽(Anthropic)이 발표한 기업 고객 데이터 기반 연구에 따르면, 클로드(Claude) 실제 사용 패턴을 분석한 결과 직종별로 AI 노출도가 크게 다른 것으로 나타났다. 이론적으로 AI에 노출될 가능성이 높은 직종이라도 실제 업무에서 AI를 얼마나 적극적으로 활용하는지는 다양하게 나타났으며, 노동시장에 미치는 실질적 충격은 부문별로 상이할 것으로 예측됐다.

2026년 1분기에만 기술업계에서 7만 8,000여 명이 감원됐으며, 이 중 약 절반이 AI 자동화와 직결된 것으로 분석됐다. 회계, 마케팅, 법률, 프로젝트 관리 등 '컴퓨터 앞에 앉아서 하는 일'의 상당 부분이 자동화될 것이라는 전망이 현실화되고 있는 것이다.

그러나 한편으로는 AI 전문 지식, 헬스케어 행정, 청정에너지 분야 역할이 빠르게 성장하고 있어, AI가 일자리를 단순히 없애는 것이 아니라 일자리 구조 자체를 재편하고 있음을 보여준다. 전문가들은 AI 시대에 살아남기 위해서는 AI와 협업할 수 있는 역량을 갖추고 지속적으로 기술을 업데이트하는 것이 필수라고 강조한다. 대학과 기업 모두 AI 시대에 맞는 교육 커리큘럼과 재훈련 프로그램을 강화해야 할 시점이라는 지적이 높아지고 있다. 세계경제포럼(WEF)에 따르면 2030년까지 전 세계 노동자의 44%가 직무 전환을 위한 핵심 기술 재훈련이 필요할 것으로 전망되며, AI 리터러시(AI literacy) 함양이 모든 직종에서 생존을 위한 핵심 역량으로 부상하고 있다. 교육 기관들은 커리큘럼에 AI 활용 역량을 통합하고, 기업들은 기존 직원 대상의 AI 재교육 프로그램에 적극 투자해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. AI와 함께 일하는 방법을 배우는 것이 이 시대의 가장 중요한 생존 전략이 되고 있다는 점은 이제 이론이 아닌 현실이다.

자세한 내용은 인사이드 하이어 에드(Inside Higher Ed)에서 확인할 수 있다.

이미지 출처: 이디오그램 생성

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■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)