AI 시대 뜨는 전공…앤트로픽 창업자의 생각은?

잭 클라크 앤트로픽 공동창업자가 인공지능(AI) 시대에는 인문학적 소양이 더욱 중요해질 것이라고 강조했다.

14일(현지시간) 비즈니스인사이더 등 외신에 따르면, 클라크 창업자는 최근 미국 IT 전문매체 세마포 주최로 열린 '월드 이코노미 서밋'에 참석해 인문학 전공자들의 가치가 재평가되고 있다고 밝혔다.

그는 “역사와 미래에 대해 스스로에게 들려주는 이야기들을 배우는 과정이 매우 유용했다”며, “이런 요소들이 예상하지 못한 방식으로 AI와 깊이 연결돼 있다는 사실이 드러나고 있다”고 설명했다.

잭 클라크 앤트로픽 공동 창업자 (사진=잭 클라크 서브스택 프로필)

이어 “앞으로 더욱 중요해질 전공은 다양한 분야를 아우르는 종합적 사고와 분석 능력을 요구하는 분야”라며 융합적 사고의 중요성을 강조했다.

클라크는 특히 “정말 중요한 것은 어떤 질문을 해야 하는지 아는 것”이라며 “입자 가속기 연구나 다양한 학문에서 얻은 통찰처럼, 무엇이 흥미로운지 판단할 수 있는 직관이 핵심 역량”이라고 말했다.

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그는 반복적인 프로그래밍 업무에 대해서는 선호하지 않는다고도 밝혔다. 이러한 시각은 보리스 체르니 앤트로픽 클로드 코드 책임자 등 동료들의 견해와도 일치한다. 체르니도 과거 “소프트웨어 엔지니어라는 직함이 점차 사라질 것”이라고 언급한 바 있다.

클라크는 또한 AI 시대에는 기존에 가치가 낮게 평가되던 전공들도 새로운 의미를 가질 수 있다고 강조했다. 그는 앤트로픽 내부에 철학 전공자들이 근무하고 있다는 점을 언급하며 “철학 학위가 좋은 취업으로 이어진다는 말을 마지막으로 들은 것이 언제냐”며 “이제는 그런 시대가 됐다”고 말했다.