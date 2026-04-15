경제계·시민사회, 석유 소비 절감 맞손…‘에너지 하이파이브’ 시행

중동발 에너지 수급 불안이 커지는 가운데 경제계와 시민사회가 기업과 시민의 자율적 참여를 기반으로 한 석유 소비 절감 운동에 나섰다.

대한상공회의는 국내 최대 에너지 NGO 네트워크인 에너지시민연대와 함께, 민간 주도의 에너지 절약 캠페인‘에너지 하이파이브(Hi-5)’를 본격 시행한다고 15일 밝혔다.

대한상의는 이날 오전 조영준 지속가능경영원장과 김동주 에너지시민연대 사무총장이 참석한 런칭 퍼포먼스를 열고 캠페인 시작을 알렸다.

이번 캠페인은 최근 원유 자원안보 위기경보가 ‘경계’ 단계로 격상된 데 대응해 대한상의의 기업 네트워크와 시민들의 자발적 참여를 결합, 실질적인 석유 소비 감축을 유도하기 위해 마련됐다.

조영준 대한상의 지속가능경영원장(왼쪽)과 김동주 에너지시민연대 사무총장이 '런칭 퍼포먼스'를 하고 있다. (사진=대한상의)

‘에너지 하이파이브’는 마주쳐야 소리가 나는 손바닥처럼, 기업과 시민이 ‘원팀’이 되어 실천할 5가지 핵심 약속을 담고 있다.

주요 내용은 ▲대중교통 이용 확대와 기업의 자율적 차량 2부제 참여 ▲시차출근제를 통한 교통 혼잡 완화 ▲사무실 조명 소등과 비대면 화상회의 활용을 통한 에너지 낭비 축소 ▲고효율 기기 도입과 재생에너지 투자 확대 ▲대한상의 플랫폼을 통한 실천 사례 공유 등이다.

대한상의는 도로 위 석유 소비를 줄이기 위해 시민들의 대중교통 이용을 독려하고, 기업 차원에서는 출퇴근 시간 분산과 차량 운행 감축 등 자율적 참여를 확산한다는 계획이다. 또 사무실과 일상생활에서 불필요한 에너지 사용을 줄이고, 중장기적으로는 고효율 인프라와 재생에너지 확대를 통해 석유 의존도를 낮추는 방향도 함께 제시했다.

참여자들은 대한상의 소통 플랫폼 ‘소플'을 통해 이른바 ‘석유 다이어트’ 실천 사례를 인증하고, 에너지 절약 쇼츠 공모전에도 참여할 수 있다.

조영준 대한상의 지속가능경영원장은 “지금 우리 경제의 가장 시급한 현안인 원유 수급 불안을 해소하기 위해 석유 소비 감축에 초점을 맞췄다”며 “이번 캠페인이 민간의 자율적인 위기 극복 의지를 모으는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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김동주 에너지시민연대 사무총장도 “‘에너지 하이파이브’가 단순한 구호를 넘어 시민들의 일상 문화로 자리 잡길 기대한다”며 “경제계와의 협업을 통해 민간 협력형 에너지 거버넌스 모델을 제시하겠다”고 밝혔다.

대한상의는 이번 캠페인을 시작으로 여름철 에너지 절약 캠페인 등 민간 차원의 에너지 위기 대응 사업을 이어갈 계획이다.