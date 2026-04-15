솔루엠 전자가격표시기 2종, '2026 레드닷 디자인 어워드' 수상

글로벌 전자 기술 기업 솔루엠이 변화하는 리테일 환경에 대응하는 전자가격표시기(ESL) 제품 ‘Newton Core+’와 'Newton E paper 32"’으로 ‘2026 레드닷 디자인 어워드’를 동반 수상했다고 15일 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트라인-베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계 3대 디자인상 중 하나로, 매년 전 세계 기업들이 제품 디자인의 완성도와 혁신성을 놓고 경쟁하는 글로벌 시상식이다.

(사진=솔루엠)

이번 수상에서 특히 주목받는 제품은 Newton E paper 32"다. 이 제품은 대형 EPD(전자종이 디스플레이) 카테고리에서 레드닷 디자인 어워드를 수상한 최초 사례로, ESL 업계 내 솔루엠의 디자인 경쟁력을 한층 부각시켰다는 평가를 받았다.

최근 리테일 현장에서는 운영 효율성과 정보 전달 방식의 변화로 기존 POP, 인쇄물, LCD 사이니지를 대체할 수 있는 새로운 디스플레이에 대한 수요가 확대되고 있다. 특히 에너지 효율, 설치 및 운영 편의성, 유지 관리 측면에서 부담이 적은 대형 EPD가 현실적인 대안 기술로 주목받는 시점이다.

Newton E paper 32"는 이러한 시장 환경 변화 속에서 저전력 기반의 친환경 특성과 간편한 설치 구조, 대형 화면을 활용한 고해상도 가격·정보 표시 기능 등을 결합한 제품이다. 리테일 현장에서의 활용도를 고려한 기능 설계와 함께, 대형 디스플레이임에도 불구하고 절제된 디자인 완성도를 인정받아 이번 레드닷 디자인 어워드 수상으로 이어졌다.

솔루엠은 Newton E paper 32"의 이번 수상을 통해, 제품 성능뿐 아니라 리테일 환경 변화에 부합하는 기술적 대안과 디자인 경쟁력을 동시에 제시하는 기업으로서 글로벌 위상을 더욱 강화한다는 복안이다.

또다른 수상 제품인 Newton Core+는 합리적인 가격 경쟁력을 바탕으로 유럽 시장을 중심으로 주력 ESL 제품으로 자리 잡고 있는 라인업이다. 이번 레드닷 디자인 어워드 수상은 가격 경쟁력에 더해 디자인 우수성까지 국제적으로 공인받았다는 점에서 의미가 크다.

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세계적으로 공신력 있는 디자인 어워드 수상 이력은 글로벌 유통사, 바이어, 파트너사와의 협상 과정에서 브랜드 신뢰도를 높이는 실질적인 근거로 작용한다. 솔루엠은 이번 Newton Core+ 수상을 계기로 유럽은 물론 미주 시장에서의 영업 및 마케팅 활동을 더욱 본격화할 계획이다.

솔루엠 관계자는 “이번 두 제품의 레드닷 디자인 어워드 수상은 솔루엠이 기술력과 함께 디자인 경쟁력을 겸비한 글로벌 ESL 기업임을 대외적으로 입증한 성과”라며 “앞으로도 변화하는 리테일 환경에 부합하는 제품 완성도와 사용자 경험 혁신을 통해 글로벌 시장에서의 선도적 위치를 강화해 나가겠다”고 말했다.