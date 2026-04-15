장인화, 세계 철강업계에 "탈탄소 전환 공조·연대 필수"

포스코그룹 장인화 회장이 독일 베를린에서 열린 세계철강협회 정기회의에 참석해 탈탄소 전환을 위한 글로벌 협력의 중요성을 강조했다.

장 회장은 13일(현지시간) 한국 철강업계를 대표해 협회 최고 의사결정기구인 집행위원회 회의에 참석했다.

이날 회의에는 중국 보무강철, 일본제철, 인도 JSW 등 글로벌 철강사 CEO들이 집결해 ▲ 에너지 위기 대응 ▲ 지정학적 리스크의 산업 영향 ▲ 탄소 배출 측정 방식의 국제 표준화 등 중장기 핵심 과제들을 논의했다.

장인화 포스코그룹 회장(왼쪽), 우르 달베레르 세계철강협회장 겸 튀르키예 촐라콜루 메탈루지 회장 (사진=포스코홀딩스)

이 자리에서 장 회장은 수요 둔화와 에너지 비용 상승이라는 구조적 어려움 속에서도 ‘탈탄소 전환’은 철강업계가 함께 헤쳐 나가야 할 과제임을 강조하며, 포스코의 탈탄소 로드맵을 공유했다.

장 회장은 “글로벌 철강산업이 성공적인 탈탄소 전환을 이뤄내고, 탄소저감 강재가 시장에서 정당한 가치를 인정받기 위해서는 세계 철강 업계의 긴밀한 공조와 연대가 필수적”이라고 말했다.

이어 장 회장은 인도 JSW그룹 사잔 진달 회장, 중국 하강그룹 리우지엔 동사장 등과 잇달아 만나 해외 철강 투자, 탄소저감 기술, 공급망 안정화 등 주요 현안에 대한 의견을 교환했다. 이 자리에서는 그룹의 미래 성장 동력 확보를 위한 새로운 비즈니스 협력 기회를 모색했다.

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장 회장은 이튿날 열린 회원사 회의에서 포스코를 대표해 ‘지속가능성 최우수 멤버’ 선정패를 받았다. 이 상은 세계철강협회가 철강 산업의 지속가능 발전에 기여한 기업에 수여하는 것으로, 포스코는 2022년부터 5년 연속 선정됐다

세계철강협회는 철강업계의 상호 이해와 발전을 목표로 설립된 글로벌 기구로, 전 세계 철강사와 지역별 철강협회, 연구기관 등 157개 회원사가 참여하고 있다.