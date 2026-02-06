장인화 포스코 회장 "AX 전환 빨리 하는 회사가 이긴다"

장인화 포스코그룹 회장이 올해 첫 임직원 소통행사에서 임직원의 인공지능(AI) 역량 중요성을 강조했다.

포스코그룹 장인화 회장은 6일 포스코센터에서 서울 지역 임직원 70여 명과 ‘CEO 공감토크’를 열었다. 장 회장은 그룹 경영철학과 AX 추진 전략, 조직문화 등 공통 관심 주제를 놓고 임직원들과 의견을 나누며 비전을 공유했다.

이날 행사는 먼저 장 회장의 임직원 노고에 대한 감사 인사로 시작해, 주제별 비전 공유 후 직원들과 자유롭게 대화하는 방식으로 약 90분간 진행됐다. 장 회장은 소통과 경청을 최우선으로 삼도록 주문하며 행사 시간 대부분을 토론과 질의응답에 할애했다. 현장 질문과 함께 사내 소통 채널 ‘포스코투데이’를 통해 사전 접수된 질문도 공유됐고, 전 그룹 임직원이 참여할 수 있도록 유튜브로 생중계됐다.

포스코그룹 장인화 회장이 '2026 CEO공감토크'에서 임직원들과 함께 의견을 나누고 있다. (사진=포스코홀딩스)

그룹 핵심 경쟁력을 묻는 질문에 장 회장은 “포스코그룹은 단단하면서도 미래를 위한 날개가 있는 회사”라며 “LNG 중심의 에너지 사업을 철강, 이차전지 소재와 함께 그룹의 ‘넥스트 코어’로 보고 향후 핵심 수익원으로서 역할을 확대해 나가겠다”고 말했다.

조직문화의 중요성에 대해서는 “비전과 전략이 아무리 훌륭해도 실행하는 것은 결국 우리의 ‘조직문화’”라며 “도전정신을 바탕으로 본질에 몰입할 때 압도적인 성과가 창출되고, 이러한 변화는 CEO와 임직원이 같은 방향을 바라보는 ‘공감’에서 시작된다”고 강조했다. 이어 “직원의 목소리를 실제 경영에 반영해 변화가 체감되도록 하겠다”고 약속했다.

행사에서는 그룹 AX 전략과 AI 활용 방안에 대한 논의도 이뤄졌다. 장 회장은 “앞으로는 지능형 자율제조와 최고 수준의 업무 수행 역량, 새로운 가치 창출을 목표로 하는 ‘미션 오리엔티드 AX’ 전략으로 전환해야 한다”며 “핵심 과제에 집중해 성공 가능성을 높이고, 신속한 적용을 위해 외부 협력도 강화하겠다”고 설명했다.

AI·자동화 도입 확대에 따른 변화에 대해서는 “이제 AI는 사회적 인프라로, AX 전환을 빨리 하는 회사가 이길 것”이라며 “임직원의 AI 친밀도가 자율 공정 도입의 핵심인 만큼 역량 향상을 위한 프로그램 참여와 교육 기회를 확대하겠다”고 했다.

장 회장은 마무리 발언에서 “임직원 모두가 변화의 주역이 돼 과감하고 속도감 있는 실행으로 올해 경영 목표를 반드시 달성하자”며 “무엇보다 자신과 동료의 안전을 주체적으로 지키는 한 해를 만들자”고 당부했다.

포스코그룹은 2~3분기 중 광양과 포항을 중심으로 ‘CEO 공감토크’를 이어가며 직원 초청과 현장 방문도 연계해 성과 창출에 더욱 몰입할 수 있는 환경을 조성해 나갈 계획이다.