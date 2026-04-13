스마일게이트 '카제나', 하프 애니버서리 쇼케이스 영상 공개 예고

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발한 다크 판타지 로그라이크 RPG(역할수행게임) ‘카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)’의 출시 반주년을 기념하는 ‘하프 애니버서리(Half Anniversary)’ 쇼케이스 영상 공개를 예고했다고 13일 밝혔다.

스마일게이트는 지난 10일 오후 6시 카제나 공식 유튜브에서 하프 애니버서리 이벤트를 예고했다. 영상에 따르면 카제나는 오는 18일 정오 출시 반주년을 축하하고 앞으로 선보일 대규모 업데이트 로드맵을 소개하는 하프 애니버서리 쇼케이스 영상을 공개할 예정이다.

예고 영상에서는 신규 요원 ‘하이데마리’와 차기 시즌에 선보일 신규 카오스 ‘허상의 극장’의 정보가 최초 공개돼 눈길을 끌었다. 또한 콘서트장 배경 음악과 게임 속 은하 아이돌 합동 공연 모습도 등장해 하프 애니버서리 이벤트의 테마를 암시하기도 했다.

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스마일게이트 카오스 제로 나이트메어, 하프 애니버서리 쇼케이스 영상 공개 예고.

스마일게이트는 이번 하프 애니버서리 기간동안 온라인에서 진행하는 다양한 이벤트 외에도 오프라인으로 개최하는 ‘나이트메어 가든 티파티’를 통해 이용자들과 소통하고 기쁨을 나눌 예정이다.

김주형 스마일게이트 사업실장은 “이용자 여러분께 감사하는 마음을 담아 온라인과 오프라인을 아우르는 하프 애니버서리 이벤트를 준비하고 있다. 18일 공개되는 쇼케이스 영상에서 자세한 내용들을 설명드릴 예정인 만큼 많은 시청 부탁드린다”고 전했다.