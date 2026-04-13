수산아이앤티, 일본서 '2026 파트너스 데이' 개최

주요 기업 40여곳 참석 2박3일...올해 사업 전략과 추진 방향 등 소개

컴퓨팅입력 :2026/04/13 15:28

방은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

정보보호 전문기업 수산아이앤티(정은아 대표)는 9일부터 11일까지 일본 구마모토현 시라누히CC에서 주요 파트너사를 초청, ‘파트너스데이 2026’을 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 주요 파트너사 40여 곳이 참석했다. 수산아이앤티는 ▲2025년 사업 성과 ▲2026년 사업 전략 및 추진 방향 ▲주요 보안 기술 세미나 등을 공유하며 파트너십 강화에 나섰다.

특히 이번 파트너스데이에서는 AI 및 클라우드 확산에 따른 보안 환경 변화에 대응하기 위한 전략과 기술 중심의 세미나가 함께 진행됐다. 세미나에서는 ▲N2SF 대응 전략 ▲SaaS 보안 통제 솔루션 ‘eWalker SSG’ ▲생성형 AI 보안 솔루션 ‘eSafe AI’ 등 주요 신제품 및 기술 방향이 소개됐다.

지난 9일부터 11일까지 일본 시라누히CC에서 열린 ‘2026년 수산아이앤티 파트너스데이’ 행사에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.

또 AI 기반 데이터 보호 기술로 ‘eWalker DLP’의 OCR(문자인식) 기능이 공개됐다. 이 기술은 이미지 내 개인정보 및 중요 키워드를 자동으로 추출·분석·로깅하고 필요 시 차단까지 수행할 수 있다.기존 네트워크 DLP에서 한계로 지적된 이미지 기반 정보 탐지의 어려움을 개선한 것이 특징이다.

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이와 함께 SaaS 환경에서의 접근 권한 통제 및 이용 내역 로깅을 지원하는 ‘eWalker SSG’, 생성형 AI 사용 과정에서 내부 정보 유출을 방지하기 위한 프롬프트 및 첨부파일 통제 기능을 제공하는 ‘eSafe AI’도 함께 소개, 실질적인 보안 대응 방안을 제시했다.

정은아 수산아이앤티 대표는 “보안 환경이 AI 중심으로 빠르게 재편하면서 파트너와의 긴밀한 협력이 그 어느 때보다 중요해지고 있다”며 “수산아이앤티는 기술 혁신을 기반으로 시장 변화에 선제적으로 대응하고, 파트너와 함께 지속 가능한 성장을 만들어 나가겠다”고 말했

방은주 기자ejbang@zdnet.co.kr
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