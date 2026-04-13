수산아이앤티, 일본서 '2026 파트너스 데이' 개최

정보보호 전문기업 수산아이앤티(정은아 대표)는 9일부터 11일까지 일본 구마모토현 시라누히CC에서 주요 파트너사를 초청, ‘파트너스데이 2026’을 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 주요 파트너사 40여 곳이 참석했다. 수산아이앤티는 ▲2025년 사업 성과 ▲2026년 사업 전략 및 추진 방향 ▲주요 보안 기술 세미나 등을 공유하며 파트너십 강화에 나섰다.

특히 이번 파트너스데이에서는 AI 및 클라우드 확산에 따른 보안 환경 변화에 대응하기 위한 전략과 기술 중심의 세미나가 함께 진행됐다. 세미나에서는 ▲N2SF 대응 전략 ▲SaaS 보안 통제 솔루션 ‘eWalker SSG’ ▲생성형 AI 보안 솔루션 ‘eSafe AI’ 등 주요 신제품 및 기술 방향이 소개됐다.

지난 9일부터 11일까지 일본 시라누히CC에서 열린 ‘2026년 수산아이앤티 파트너스데이’ 행사에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.

또 AI 기반 데이터 보호 기술로 ‘eWalker DLP’의 OCR(문자인식) 기능이 공개됐다. 이 기술은 이미지 내 개인정보 및 중요 키워드를 자동으로 추출·분석·로깅하고 필요 시 차단까지 수행할 수 있다.기존 네트워크 DLP에서 한계로 지적된 이미지 기반 정보 탐지의 어려움을 개선한 것이 특징이다.

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이와 함께 SaaS 환경에서의 접근 권한 통제 및 이용 내역 로깅을 지원하는 ‘eWalker SSG’, 생성형 AI 사용 과정에서 내부 정보 유출을 방지하기 위한 프롬프트 및 첨부파일 통제 기능을 제공하는 ‘eSafe AI’도 함께 소개, 실질적인 보안 대응 방안을 제시했다.

정은아 수산아이앤티 대표는 “보안 환경이 AI 중심으로 빠르게 재편하면서 파트너와의 긴밀한 협력이 그 어느 때보다 중요해지고 있다”며 “수산아이앤티는 기술 혁신을 기반으로 시장 변화에 선제적으로 대응하고, 파트너와 함께 지속 가능한 성장을 만들어 나가겠다”고 말했