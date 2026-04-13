"김선태와 충주여행"…여기어때, 버킷팩 선봬

여행·여가 플랫폼 여기어때는 유튜버 김선태와 떠나는 버킷팩을 선보인다고 13일 밝혔다.

여기어때 버킷팩은 셀럽이 팬들과 떠나고 싶은 여행을 직접 설계하는 여기어때만의 오리지널 패키지다. 여덟 번째 버킷팩을 맡은 김선태는 팬들과 함께 하는 여행 테마로 '왕과 사는 남녀' 콘셉트의 충주 여행을 기획했다. 여행 테마에 걸맞게 왕의 온천으로 알려진 수안보 온천 체험을 포함해 옛 뱃놀이를 하듯 카약을 탑승하는 등 쉼과 여유를 포괄한 여행으로 준비했다.

이번 버킷팩은 오는 6월 5일부터 2박 3일 일정으로 떠난다. 패키지에는 ▲스테이 동양 2박 숙박권 ▲활옥동굴 투명카약 ▲한정판 굿즈 등이 포함됐다. 이번 여행은 참가자의 여행 경비 부담이 전혀 없는 것이 특징이다.

(사진=여기어때)

김선태가 팬들에게 감사의 의미를 담아 여행 지원금 10만원을 선물하는 '역조공' 여행으로 꾸며졌다. 특별한 지원금으로 충주 곳곳을 더 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

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여기어때는 이날 오후 1시부터 내달 5일까지 앱에서 참가자 응모를 받는다. 신청 시 지원한 이유를 작성하고 1000원을 결제하면, 김선태가 검토해 6명의 당첨자를 직접 선발한다. 당첨자는 내달 14일 발표하며 모든 응모자에게 1000원을 여기어때 포인트로 환급해 준다.

윤희 여기어때 브랜드익스피리언스2팀장은 "김선태와 함께 실제로 충주를 여행할 수 있는 패키지를 준비했다"며 "이번 버킷팩을 통해 여행지로서는 새로운 충주의 매력을 발견하게 될 것"이라고 말했다.