"연차 없이 사이판 어때"…여기어때, 숙박 할인 기획전 실시

사이판 숙소 8% 할인 쿠폰 지급…왕복 항공권 추가 할인

생활/문화입력 :2026/04/02 09:55

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

여행·여가 플랫폼 여기어때는 사이판행 항공권과 숙박의 할인 기획전을 연다고 2일 밝혔다. 여기어때 유튜브 오리지널 콘텐츠 '연차없이 어떡행'의 사이판 여행을 그대로 경험해 볼 수 있다.

여기어때는 오는 23일까지 사이판 숙소 예약 시 사용할 수 있는 8% 할인 쿠폰을 제공한다. 연차없이 어떡행 사이판 편에 등장한 '켄싱턴호텔 사이판'을 포함해 다양한 휴양형 숙소들을 할인가로 누릴 수 있다. 할인은 최대 5만원까지다. 여기에 사이판행 왕복 항공권도 2만원의 추가 할인을 더한다.

여기어때와 마리아나관광청은 최근 마리아나 제도 관광 활성화를 위한 업무협악(MOU)을 체결한 데 이어 한국 여행객의 유치 확대를 위한 다양한 기획전을 진행할 예정이다.

(사진=여기어때)

강석우 여기어때 브랜드익스피리언스 플래닝1팀장은 "사이판은 인천국제공항에서 약 4시간 30분이면 도착할 수 있어 연차 부담 없이 떠나기 좋은 근거리 휴양지"라고 말했다.

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박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
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