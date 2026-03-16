여기어때, 춘천 숙소 최대 3만원 할인

여기어때(대표 정명훈)가 춘천시와 함께 춘천 봄 여행 행사를 진행한다. 벚꽃 피는 봄의 낭만을 만끽할 수 있는 춘천 여행을 소개하기 위해 기획한 이벤트다.

여기어때는 춘천을 방문하는 여행자에게 최대 3만원 숙소 할인 혜택을 제공한다. 쿠폰은 두 종류로 최대 3만원과 2만원 추가 할인 혜택을 적용할 수 있다. 쿠폰 지급 및 사용 기간은 이달 29일까지며, 5월 31일까지 체크인할 수 있다. 춘천시에 위치한 전 숙소 대상으로 숙박시 적용 가능하다.

여기어때는 앱 이벤트 페이지를 통해 춘천 여행자를 위한 다양한 이벤트를 진행한다. 춘천 숙소 쿠폰으로 예약한 후 이용 후기를 작성하면 추첨을 통해 2만원 쿠폰을 지급한다. 참여 기간은 체크인 기간과 동일하다. 이외에도 춘천시 관광 기념품을 제공하는 해시태그 이벤트도 진행한다.

여기어때 춘천 숙소 할인

강희경 여기어때 제휴마케팅전략팀장은 “춘천은 영화 같은 봄 풍경으로 꽃 구경을 위해 여행자들이 많이 찾는 여행지”라며 “할인 쿠폰 이외에도 다양한 이벤트를 진행하고 있으니 많은 관심 바란다”고 말했다.