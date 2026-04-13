방미통위, 30일까지 ‘1기 비전 국민 의견 청취’ 진행

방송미디어통신위원회는 ‘1기 비전 국민 의견 청취’를 오는 30일까지 진행한다고 밝혔다.

1기 비전은 방미통위의 향후 3개년 업무 방향과 추진 계획을 수립하기 위한 것으로, ‘국민소통위원회’를 지향하는 방미통위 목표와도 일치한다.

국민 누구나 방미통위 누리집 또는 전자메일을 통해 접수 가능하다.

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사진=방송미디어통신위원회

개인 또는 단체는 방송 미디어 통신 분야 위기 대응과 미래 대비를 위한 정책 아이디어나 건의 사항 등을 제출하면 된다. 방미통위는 접수된 의견을 바탕으로 1기 비전을 수립, 향후 이를 공개할 예정이다.

김종철 방미통위원장은 “새로 출범한 기관의 향후 방향성을 국민과 함께 소통하며 만들어 가고자 한다”며 “필요한 정책들에 대해 많은 제언을 부탁드린다”고 말했다.