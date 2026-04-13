이마트24, 샌드위치 재단장 후 매출 17% 증가

이마트24가 샌드위치 상품 재단장 후 매출이 17% 증가했다고 13일 밝혔다.

이마트24에 따르면 재단장 이후 (3월 18일~ 4월 9일) 전체 샌드위치 매출은 직전 동기 대비 17% 증가했다. 베이컨치즈샌드위치는 소스와 빵을 개선한 후 (3월 26일~4월 9일) 매출이 직전 대비 53% 증가했다.

이번 재단장은 식감, 풍미, 패키지 전반에 걸친 개선작업을 중심으로 진행된 2차 재단장으로 상품 경쟁력을 한 단계 끌어올리는데 초점을 맞췄다.

이마트24가 샌드위치를 재단장했다. (제공=이마트24)

이마트24는 지난해 9월 샌드위치에 대한 1차 재단장을 통해 패키지에 칼로리를 정보를 전면에 표시하고 투명 용기를 도입했다. 일부 샌드위치 상품은 유산지를 활용한 포장 방식으로 변경해 취식 편의성을 개선했다.

2차 재단장에서는 1차에서 개선된 요소는 그대로 유지하면서 식감과 맛에 집중했다. 샌드위치의 식빵의 테두리를 제거해 촉촉하고 부드러운 식감을 구현했고 호텔 셰프 출신 개발자의 레시피를 활용한 소스를 적용했다. 패키지도 세로 사이즈를 줄이면서 가로 사이즈를 1㎝ 가량 늘려 샌드위치 내용물이 잘 돋보일 수 있도록 설계했다.

이마트24는 샌드위치뿐 아니라 간편식 전반에 걸쳐 품질 개선 작업을 이어가고 있다. 지난해 9월부터 김밥, 도시락 등 주요 상품군의 맛과 품질, 패키지를 순차적으로 재단장하는 작업을 진행 중이다. 최근에는 도시락에 사용되는 양념돈육을 기존 냉동육에서 냉장육으로 변경해 고기의 풍미와 식감을 개선했다.

관련기사

이마트24는 이번 샌드위치 재단장을 기념한 행사도 진행한다. 이달 말까지 이마트24 앱에서 바코드를 스캔한 뒤 샌드위치를 구매하면 즉석커피 쿠폰을 증정한다.

경도영 이마트24 FF팀 MD는 “이번 샌드위치 재단장은 식감과 맛, 그리고 시각적인 요소까지 전반적인 고객 경험을 개선하는데 초점을 맞췄다”며 “앞으로 간편식 전반에 걸쳐 지속적인 품질 개선과 차별화된 상품 개발을 통해 고객 만족도를 높여 나갈 계획이다”고 말했다.