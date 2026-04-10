LG헬로비전, ‘어디든 간대호’ 연장 편성

LG헬로비전은 방송인 김대호가 지역의 숨은 가치를 발견하는 ‘어디든 간대호’의 연장 방송을 10일 공개한다고 밝혔다.

당초 7회 기획이었으나 화제성과 추가 편성 요청이 잇따라 연장을 하게됐다고 회사 측은 설명했다.

‘어디든 간대호’는 이날 저녁 7시 30분 더라이프 채널과 저녁 8시 30분 LG헬로비전 지역채널에서 시청할 수 있다. 더라이프2 채널과 한국농업방송, 유튜브 채널 ‘헬로라이프’를 통해서도 공개된다.

사진=LG헬로비전

이번 회차에서도 김대호 아나운서는 자유롭고 인간적인 매력을 바탕으로 지역의 정겨운 풍경과 먹거리, 이웃들의 진솔한 이야기를 담아낸다.

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이평수 LG헬로비전 책임 PD는 “이번 회차는 짚라인 체험에 도전하는 김대호의 대범함과 로컬 콘텐츠 특유의 생생한 현장감을 동시에 확인할 수 있다”며 “지난해 신화 김동완, ‘미식의 여왕’ 풍자 등에 이어 올해도 개그맨 임우일 등 게스트가 출연해 재미를 선사할 예정이다”고 말했다.