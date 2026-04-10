뉴노멀소프트 '창세기전키우기', 신규 콘텐츠 봉인의 탑 추가

뉴노멀소프트(대표 박장수)는 방치형 RPG '창세기전 키우기'에 신규 콘텐츠 '봉인의 탑'을 추가하는 업데이트를 진행했다고 10일 밝혔다.

창세기전 키우기는 대한민국 대표 지식재산권(IP) '창세기전'을 기반으로 한 방치형 RPG다. 출시 이후 안정적인 서비스 운영과 지속적인 콘텐츠 확장을 통해 긍정적인 반응을 이어가고 있다.

이번 업데이트를 통해 새롭게 추가된 봉인의 탑은 끝없이 이어지는 시련에 도전하며 자신의 한계를 시험할 수 있는 콘텐츠다. 층별 클리어를 통해 다양한 보상을 획득할 수 있는 것이 특징이다. 이용자는 각 층을 공략하며 점차 난이도가 상승하는 전투를 경험할 수 있다.

'창세기전 키우기' 대표 이미지. 사진=뉴노멀소프트

특정 층을 클리어할 경우 봉인의 탑에서만 획득 가능한 전용 프레임 보상이 제공된다. 해당 콘텐츠는 서버 개설일 기준 14일 이후 해금된다. 이는 초기 성장 구간 이후 새로운 목표를 제시하는 중장기 콘텐츠로 기획됐다.

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이와 함께 창세기전 키우기는 원스토어 매출 톱10 상위권을 유지하며 안정적인 성과를 이어가고 있다.

뉴노멀소프트 관계자는 "이번 업데이트는 이용자에게 새로운 도전과 성장의 재미를 제공하기 위해 준비한 콘텐츠"라며 "지속적인 업데이트와 안정적인 운영을 통해 창세기전 키우기만의 재미를 강화해 나가겠다"고 전했다.