해긴 '2026 프로야구GO', 앱스토어 인기 1위...구글 인기 톱3

해긴(대표 이영일)은 모바일 방치형 야구 게임 ‘2026 프로야구GO!’가 애플 앱스토어 인기 순위 1위를 기록하고, 구글 플레이스토어 상위권에 안착했다고 10일 밝혔다.

‘2026 프로야구GO!’는 오늘 기준 애플 앱스토어 인기 순위 1위, 구글 플레이스토어에서는 톱3에 진입하며 주요 앱 마켓 최상위권에 이름을 올렸다. 이는 출시 직후부터 ‘야구 시청하며 즐기는 야구팬 필수템’으로 입소문을 타기 시작한 결과로 회사 측은 해석했다.

특히 지난 8일 실시한 ‘첫 번째 대규모 업데이트’가 신규 및 복귀 이용자 유입에 결정적인 역할을 했다. 실제 KBO 경기 결과를 예측하고 보상을 받는 ‘팬클럽’ 시스템과 과거와 현재의 구단을 잇는 ‘그룹 팀덱’ 개편이 야구 팬들의 니즈를 정확히 관통하며 차트 역주행의 발판을 마련했다는 평가다.

해긴 신작 게임 2026프로야구GO, 앱스토어 인기 1위.

이용자는 실제 중계와 함께 즐길 수 있는 ‘승부예측’ 콘텐츠에 대해 “야구 보는 재미를 두 배로 만들어주는 필수 앱”, “복잡한 조작 없이 전략만으로 승부하는 매력이 실제 야구 시청 패턴과 잘 맞는다”며 긍정적인 반응을 보이고 있다.

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해긴 관계자는 “이번 성과는 야구 중계를 보며 ‘2026 프로야구GO!’를 함께 즐기는 재미를 팬들이 직접 인정해 주신 덕분”이라며, “실제 경기의 감동을 게임 속에서도 그대로 느낄 수 있는 업데이트를 지속해, 야구팬 분들의 사랑을 받을 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

‘2026 프로야구GO!’는 KBO 공식 라이선스 기반의 방대한 데이터와 SD 캐릭터의 친근한 비주얼을 결합한 방치형 게임이다. 이 게임은 현재 구글 플레이, 애플 앱스토어, 원스토어를 통해 다운로드할 수 있다.