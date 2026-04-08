해긴(대표 이영일)은 모바일 방치형 야구 게임 '2026 프로야구GO!' 첫 번째 대규모 업데이트를 8일 실시한다고 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 '팬클럽' 시스템이 도입된다. 이는 단순 커뮤니티를 넘어 당일 열리는 실제 KBO 경기 결과를 예측하고 보상을 획득하는 '승부예측' 콘텐츠를 포함하고 있다. 이용자는 예측 적중에 따라 전용 코인을 얻으며, 이를 팬클럽 상점에서 구단 성장에 필요한 핵심 아이템으로 교환할 수 있다.

신규 레전드 선수 카드도 추가된다. 기아 윤석민·장성호, 키움 박병호, NC 테임즈, SSG 추신수 등 KBO를 상징하는 선수가 포함됐다.

해긴 '2026 프로야구GO!', 첫 대규모 업데이트

빙그레 이글스(’86), 청보 핀토스(’87), 태평양 돌핀스(’89) 등 과거 프로야구의 황금기를 상징하는 전설 등급 유니폼 3종과 기아(’12) 특별 유니폼도 만나볼 수 있다.

전략 깊이를 더하는 시스템 개편도 함께 이뤄졌다. 기존 단일 구단 중심의 팀덱 체제를 베어스(두산·OB), 타이거즈(기아·해태), 트윈스(LG·MBC) 등 구단의 역사를 관통하는 '그룹 팀덱'으로 전면 개편했다.

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이 밖에도 이용자 편의를 위한 대대적인 개선이 이뤄졌다. ▲스테이지 패배 시 자동 재도전 기능 ▲팀 훈련 최대 1800단계 확장 ▲길드 최대 인원 50명(레벨 상승 시) 확대 및 관리 기능 강화 ▲보관함 최대 800칸 확장 등 쾌적한 플레이 환경을 구축했다. 일부 선수의 특화 모션 및 페이스를 추가하고 데이터 시각화 사용자화면(UI)을 개선하는 등 완성도를 높였다.

해긴 관계자는 "이번 첫 대규모 업데이트는 야구 팬들이 경기 중계와 함께 능동적으로 즐길 수 있는 팬클럽 승부예측 콘텐츠를 선보이는 데 집중했다"며 "KBO 역사를 잇는 그룹 팀덱과 레전드 선수 영입을 통해 2026 프로야구 GO!가 야구 시즌의 진정한 필수 앱으로 자리매김할 것"이라고 전했다.