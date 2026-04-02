해긴(대표 이영일)은 자회사 하이브로와 함께 모바일 소셜 네트워크 게임 ‘플레이투게더’와 인기 RPG ‘드래곤빌리지’의 세 번째 콜라보레이션(협업) 업데이트를 실시했다고 2일 밝혔다.

이번 3차 협업은 카이아섬 바다에 깃든 신비로운 드래곤의 기운을 추적하는 ‘고대 성전의 기록: 푸른 바다의 묵시록’ 이벤트를 중심으로 전개된다. 이용자는 카이아섬 전역에서 낚시를 통해 물, 빛, 어둠, 꿈, 번개 등 5가지 속성을 지닌 드래곤 피쉬를 낚을 수 있으며, 이를 통해 획득한 ‘속성 물약’으로 고대 성전의 비밀을 풀기 위한 미션을 수행하게 된다.

특히 이번 업데이트의 핵심인 ‘이벤트 공방’에서는 낚시로 모은 속성 물약을 재료로 사용해 드래곤 미끼, 드래곤 알, 드래곤 영양제 등을 직접 제작할 수 있다. ‘드래곤 도감: 세 번째 장’을 완성해 나가는 과정에서 5종의 신규 이벤트 드래곤을 새롭게 만나볼 수 있으며, 지난 콜라보레이션에서 큰 인기를 끌었던 드래곤들과 한정 가구, 코스튬 아이템들도 다시 한번 등장해 수집의 재미를 더했다.

해긴 ‘플레이투게더’, ‘드래곤빌리지’와 세 번째 협업 업데이트.

광장에는 이번 사건을 조사하기 위해 파견된 NPC ‘엘리아’와 ‘안젤라’가 등장한다. 유저들은 이들과 함께 성전의 기록을 완성하는 미션을 완료하면 ‘사제 엘리아’ 코스튬과 ‘드래곤 테이머’ 명찰 등 이번 콜라보에서만 획득 가능한 특별한 보상을 받을 수 있다.

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또한 14일간 진행되는 ‘출석부’ 이벤트를 통해 ‘미지의 드래곤 알’과 드래곤 성장에 필수적인 각종 속성 물약 등 풍성한 아이템을 접속만 해도 모두에게 증정한다.

해긴 관계자는 “드래곤빌리지와의 협업을 통해 고대 성전의 기록: 푸른 바다의 묵시록이라는 새로운 서사를 선보이게 되어 기쁘다”며 “카이아섬 바다에서 전설적인 드래곤 피쉬를 낚으며 도감을 완성하고, 나만의 드래곤을 부화시키는 특별한 재미를 느껴보시길 바란다”고 전했다.