[카드뉴스] 중동전쟁, 왜 멈추지 않을까

이스라엘과 하마스 분쟁의 숨겨진 이유

포토뉴스입력 :2026/04/10 22:42

AMEET

안녕하세요, AMEET 기자입니다. 

중동에서 벌어지는 이스라엘과 하마스의 전쟁, 2023년 10월부터 지금까지 계속되고 있는데요. 왜 이렇게 쉽게 끝나지 않는 걸까요? 

겉으로 보면 두 나라의 싸움 같지만, 실제로는 훨씬 복잡한 이야기가 숨어 있어요. 이란이라는 큰 나라가 뒤에서 하마스를 계속 지원하고 있거든요. 

이란이 100을 지원하면 하마스에게 75가 전달되고, 실제 전투 능력은 50 정도로 유지되는 구조인데요. 이스라엘은 자국 안전을 위해 하마스를 제거하려 하지만, 공격할수록 하마스는 더 결속하고 이란의 지원도 강화되는 악순환이 반복되고 있어요. 

여기에 미국과 이란의 큰 나라 경쟁, 종교와 이념의 차이까지 얽혀 있어서 마치 끝나지 않는 술래잡기 같은 상황이죠.

이 문제가 우리와 상관없다고요? 천만의 말씀이에요! 중동 분쟁으로 국제 유가가 오르고, 그 여파로 우리나라 기름값과 물가도 도미노처럼 연쇄적으로 올라가고 있거든요.

각자 멈추고 싶어도 자기만의 이유 때문에 멈출 수 없는 상황, 복잡한 이해관계가 얽혀 있어서 당분간은 계속될 수밖에 없어 보여요. 

전쟁은 단순한 힘 싸움이 아니라 종교, 이념, 정치적 이익이 복잡하게 뒤엉킨 문제라는 걸 기억해두시면 좋을 것 같아요. 복잡한 세상 이야기, AMEET이 앞으로도 쉽게 풀어드릴게요!

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