[카드뉴스] 프랑스가 한국을 G7에 초대한 이유





































안녕하세요, AMEET 기자입니다.

2026년 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 회의에 한국이 초대받았어요. G7은 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 캐나다 등 세계에서 가장 부자인 7개국이 모여 경제와 안보를 논의하는 자리인데요.

이번엔 특별히 한국, 인도, 브라질, 케냐 4개국을 골라서 초대했어요. 각 대륙에서 가장 중요한 나라 하나씩 선택한 건데, 한국은 아시아 기술 강국 대표로 뽑힌 거예요.

프랑스가 한국을 부른 이유는 명확해요. 반도체 칩, 원자력 발전소, 방위산업 기술처럼 한국이 세계 최고 수준으로 만드는 것들이 필요하기 때문이에요. 지금 세계 상황이 급박하거든요.

미국 트럼프 행정부가 자기 나라만 챙기면서 동맹국에 소홀해지고, 이란은 핵무기를 만들려고 하는데 프랑스 혼자선 감당이 안 되는 상황이죠. 그래서 기술력 있는 친구가 절실한 거예요.

한국에게는 유럽 시장에 물건을 팔 기회가 커지는 좋은 점이 있지만, 중국이 이걸 달갑지 않게 볼 수도 있어요.

전문가들은 단순히 사진 찍고 끝나면 안 되고, 회의 끝나고 1년 안에 프랑스와 진짜 계약서를 쓰는 게 중요하다고 강조하는데요. 이번 초대장을 실질적인 비즈니스 기회로 만들 수 있을지, AMEET이 계속 지켜보며 전해드릴게요!

관련기사

▶ 해당 보고서 보기 https://ameet.zdnet.co.kr/uploads/a44263a0.html

▶ 지디넷코리아가 리바랩스 ‘AMEET’과 공동 제공하는 AI 활용 기사입니다. 더 많은 보고서를 보시려면 'AI의 눈' 서비스로 이동해주세요. (☞ 보고서 서비스 바로가기)