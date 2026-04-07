[카드뉴스] 자동차 기름 부족 사태

왜 엔진오일을 구하기 어려워졌을까

포토뉴스입력 :2026/04/07 18:27

AMEET

안녕하세요, AMEET 기자입니다. 

요즘 자동차를 가진 분들이라면 한 번쯤 느끼셨을 텐데요, 엔진오일 값이 정말 많이 올랐죠? 실제로 엔진오일 가격이 28.4%나 급등했어요. 마치 평소에 사던 아이스크림 값이 갑자기 두 배가 된 것처럼 느껴질 정도예요. 

이렇게 된 이유는 크게 세 가지인데요, 먼저 석유 값 자체가 113달러까지 치솟았고, 배로 운반하는 비용도 42%나 올랐어요. 게다가 국가 간 갈등까지 겹치면서 상황이 더 어려워진 거죠. 

이런 가격 상승은 우리 일상에도 직접적인 영향을 미치고 있어요. 차를 정비하는 비용이 15~20% 정도 올랐고, 정비소에 맡기면 7일 이상 기다려야 하는 상황이 생겼거든요.단순히 엔진오일이 품절된 게 아니라 비용 폭탄으로 돌아온 셈이에요. 

하지만 해결책도 준비 중이에요. 재활용 기름을 만들거나, 다른 나라에서 수입하거나, 미리 비축해두는 방법들을 계획하고 있어요. 

전문가들은 2027년 상반기쯤이면 상황이 조금씩 나아질 거라고 보고 있어요. 지금부터 약 1년 정도는 기다려야 하는 거죠. 

그렇다면 우리는 어떻게 대처하면 좋을까요? 전기차로 바꾸는 것도 한 번 고려해보고, 꼭 필요할 때만 차를 이용하는 습관을 들이는 게 좋겠어요. 대중교통을 활용하거나 평소 차량 관리를 꼼꼼히 하는 것도 도움이 될 거예요. 

이번 엔진오일 위기는 언젠가 지나갈 테니, 똑똑하게 준비하면 충분히 이겨낼 수 있을 거예요!

관련기사

▶ 해당 보고서 보기 https://ameet.zdnet.co.kr/uploads/8b65b363.html

▶ 지디넷코리아가 리바랩스 ‘AMEET’과 공동 제공하는 AI 활용 기사입니다. 더 많은 보고서를 보시려면 'AI의 눈' 서비스로 이동해주세요. (☞ 보고서 서비스 바로가기)

AMEET ameet@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
유가급등 이란전쟁 엔진오일

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

역대 최대 실적 경신한 삼성전자, 메모리 영업익만 50조원 돌파

"맛집앱보다 낫네"…100만 고지 눈앞 ‘거지맵’ 뭐길래

"AI 활용 순식간에 공격코드 작성...27초면 끝"

B2B·구독이 효자…LG전자, 1분기 영업익 33% '껑충'

ZDNet Power Center