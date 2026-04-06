































안녕하세요, AMEET 기자입니다.

AI가 보고서를 뚝딱 만들어주는 시대인데, 왜 회의는 여전히 계속될까요? 오히려 회의의 역할이 완전히 달라졌기 때문이에요.

정보를 전달하는 회의는 확 줄었지만, 전략을 결정하고 합의를 이끌어내는 회의는 3배나 더 중요해졌습니다.

AI는 분명 똑똑하게 답을 제시하지만, 그 결과에 대한 책임은 결국 사람이 져야 하거든요. 복잡한 문제를 함께 풀고, 팀의 유대감을 다지는 건 여전히 사람만이 할 수 있는 일이에요.

하지만 조심해야 할 함정도 있어요. AI 전문가 한두 명만 발언하고 나머지는 듣기만 하는 회의라면, 그건 실패한 회의라고 볼 수 있어요.

AI가 속도를 선물했다면, 리더는 회의로 방향과 신뢰를 지켜야 합니다. 앞으로는 불필요한 정보 공유 회의는 AI로 대체하고, 남은 회의는 전략과 윤리를 깊이 토론하는 시간으로 만들어야 해요.

결국 AI 시대의 회의는 정보가 아닌 신뢰와 합의를 만드는 자리랍니다. 여러분의 회의실도 이제 변화가 필요한 시점 아닐까요?

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