[카드뉴스] 직원 1명이 AI 100명과 일하는 시대

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2026년이면 직원 1명이 AI 100명과 함께 일하는 시대가 온다고 해요. 믿기지 않으시죠? 하지만 이미 전 세계 직장인 10명 중 6명, 정확히는 63.5%가 매일 AI를 사용하고 있답니다.

특히 우리나라처럼 제조업이 경제의 28%를 차지하는 나라에서는 삼성, 현대 같은 대기업 공장에서 AI가 불량품을 찾고 기계 고장을 미리 예측하면서 작업 속도가 무려 8배나 빨라졌어요.

엔비디아는 아예 7만 5천 명의 직원과 750만 개의 AI 에이전트가 협력하는 구조를 만들고 있다고 하니, 정말 상상이 현실이 되고 있네요.

이렇게 AI가 일을 대신하면 우리는 뭘 해야 할까요? 이제는 직접 손으로 일하기보다 AI들이 제대로 일하는지 관리하고 감독하는 'AI 매니저' 역할로 바뀌게 돼요.

물론 조심해야 할 점도 있어요. 여러 AI가 함께 일하다 보면 예상 못한 문제가 생길 수 있거든요. 그래서 설명 가능한 AI와 안전 장치가 꼭 필요하답니다. AI와 함께 일하는 미래, 겁먹지 말고 지금부터 차근차근 준비하면 누구에게나 새로운 기회가 될 거예요!

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