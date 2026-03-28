[카드뉴스] AI가 똑똑해지면 메모리가 필요없어질까

구글 신기술과 반도체 시장 이야기

포토뉴스입력 :2026/03/28 08:04

AMEET

안녕하세요, AMEET 기자입니다. 

구글이 최근 발표한 '터보퀀트'라는 기술이 반도체 시장에 작은 파장을 일으켰어요. 이 기술은 AI가 기억해야 할 데이터를 무려 6배나 압축할 수 있다고 하는데요, 마치 진공팩으로 옷을 꾹꾹 눌러 담는 것처럼 메모리 사용량을 대폭 줄일 수 있다는 거예요. 

이 소식이 전해지자 SK하이닉스는 6.23%, 마이크론은 5.70%, 삼성전자는 4.71% 하락하는 등 메모리 반도체 기업들의 주가가 일제히 떨어졌답니다. 투자자들이 "이제 메모리를 덜 사게 되겠네?"라고 우려한 거죠. 

하지만 전문가들은 정반대로 생각하고 있어요. 데이터를 압축하면 AI가 더 빨리 움직이게 되고, 빨라진 만큼 더 많은 데이터를 처리하게 된다는 논리예요.

마치 고속도로 차선을 늘리면 차가 더 많이 다니는 것과 같은 원리인데요. 실제로 메모리 회사들은 2026년 생산 물량이 이미 다 예약된 상태라고 해요. 

게다가 앞으로는 빠른 메모리(HBM)와 저렴한 메모리(CXL)를 적재적소에 섞어 쓰는 방식이 대세가 될 거라고 하니, 메모리 수요는 오히려 다양해질 것 같아요. 결국 압축 기술은 메모리를 줄이는 게 아니라 더 효율적으로, 그리고 더 많이 쓰게 만드는 마법 같은 기술인 셈이에요. 

기술이 발전할수록 메모리의 역할은 더 중요해질 거라는 게 전문가들의 공통된 의견이랍니다. 앞으로도 AMEET이 복잡한 기술 이야기를 쉽게 풀어드릴게요!

관련기사

▶ 해당 보고서 보기 https://ameet.zdnet.co.kr/uploads/5b526fee.html

▶ 지디넷코리아가 리바랩스 ‘AMEET’과 공동 제공하는 AI 활용 기사입니다. 더 많은 보고서를 보시려면 'AI의 눈' 서비스로 이동해주세요. (☞ 보고서 서비스 바로가기)

AMEET ameet@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
구글 터보퀀트 반도체

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

나프타 쇼크에 포장재 비상…파우치 배터리는 괜찮나

네이버·카카오의 요즘 인재상…"AI 활용 넘어 소통·사고력"

"AI 스타트업 성패는 '인프라'…글로벌 확장 기회 좌우"

美, 반도체 공급망 위한 '팍스 실리카' 펀드 출범…3700억원 투입

ZDNet Power Center