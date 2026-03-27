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트럼프 전 대통령의 외교 행보가 다시 화제인데요, 과연 이게 즉흥적인 기행일까요, 아니면 철저히 계산된 전략일까요?

최근 이란에 15가지 조건을 던지며 딱 5일 안에 답하라고 요구한 사건을 보면, 마치 비즈니스 협상 테이블 같은 느낌이 들어요. 더 놀라운 건 중요 발표 타이밍이에요. 뉴욕 증시 시작 시간이나 마감 시간에 딱딱 맞춰서 발표가 나오거든요. 우연이라고 보기엔 너무 정확하죠?

전문가들도 이 패턴을 주목하고 있어요. AI 기반 토론 분석 결과, 무려 80%가 '계산된 전략'이라고 평가했습니다.

동맹국에게도 비용-이익을 따지며 '우리가 지켜주는 만큼 돈 내라'는 식으로 접근하는 걸 보면, 외교를 주식시장 게임처럼 다루고 있다는 분석이 설득력 있게 들려요.

앞으로의 시나리오는 어떻게 될까요? 전문가들은 긴장 유지 60%, 실제 충돌 30%, 극적 타결 10%로 전망하고 있어요. 당분간 이 롤러코스터는 계속될 것 같네요.

우리는 시장 시간표 체크, 공급망 다변화, 리스크 헷징 이 세 가지만 기억하면 됩니다. 외교도 이제 타이밍이 전부인 시대, AMEET이 계속 예리하게 분석해드릴게요!

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