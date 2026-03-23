트럼프 '이란 48시간 통첩' 후 영국 총리와 통화

트럼프 대통령이 '이란이 호르무즈 해협 개방을 거부할 경우 48시간 내 발전소를 초토화하겠다'고 경고한 후 영국 총리와 통화해 결속 의지를 다졌다.

22일(현지시간) BBC에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령과 키어 스타머 영국 총리는 중동 분쟁과 관련해 호르무즈 해협 재개방의 필요성에 대해 통화했다.

영국 다우닝가 대변인(총리실)은 이날 저녁 통화에서 "호르무즈 해협 재개방이 세계 에너지 시장의 안정을 보장하는 데 필수적이라는 데 동의했다"고 밝혔다.

이어 스타머 총리와 트럼프 대통령이 "조만간 다시 통화하기로 합의했다"고 덧붙였다.

도널드 트럼프 대통령, (사진=로이터=뉴스1)

지난 20일 영국 정부는 미국이 호르무즈 해협의 이란 목표물을 공격하기 위해 영국 기지를 사용할 수 있도록 허용하는 데 동의했다.

이전엔 미군이 이란의 미사일 발사로 영국 국익이나 인명에 위협이 되는 것을 막기 위한 방어 작전 목적으로만 해당 기지를 사용할 수 있도록 허용했었다.

앞서 이란이 인도양의 차고스 제도에 있는 미국, 영국 합동 군사기지를 공격했다는 사실도 드러났다. 차고스 제도는 이란 본토에서 약 3800km 떨어져 있다.

리드 대변인은 미사일이 영국 해외 영토에 얼마나 근접했는지에 대해서는 "작전 세부 사항"을 공유할 수 없다며 언급을 거부했다.

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트럼프 대통령은 지난 21일 SNS를 통해 48시간 안에 해협이 개방되지 않으면 이란의 발전소를 '완전히 파괴하겠다'고 위협했다.

이란 국영 언론에 따르면, 테헤란은 미국이 위협을 실행에 옮길 경우 걸프 지역 전역 미국과 연계된 에너지 시설을 공격할 것이라고 밝혔다.